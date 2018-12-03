В Катаре объяснили выход из ОПЕК

Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о причинах выхода страны из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Bloomberg

По словам министра, решение Катара не является политически мотивированным, а также не связано с конфликтами с другими членами ОПЕК.

"В связи с желанием укрепить позицию Катара как надежного и авторитетного поставщика энергии в мире мы предприняли шаги для того, чтобы пересмотреть вклад Катара и его роль на международном рынке энергоресурсов", — сказал аль-Кааби.

Ранее сообщалось, что Катар решил выйти из состава ОПЕК.