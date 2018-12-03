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В Катаре объяснили выход из ОПЕК 

Газета.Ru + ещё 66 4 часа назад
Фото: Reuters
Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о причинах выхода страны из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Bloomberg.
По словам министра, решение Катара не является политически мотивированным, а также не связано с конфликтами с другими членами ОПЕК.
"В связи с желанием укрепить позицию Катара как надежного и авторитетного поставщика энергии в мире мы предприняли шаги для того, чтобы пересмотреть вклад Катара и его роль на международном рынке энергоресурсов", — сказал аль-Кааби.
Ранее сообщалось, что Катар решил выйти из состава ОПЕК.
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