В Fitch прокомментировали выход Катара из ОПЕК

Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал решение Катара покинуть Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Как заявил Маринченко ТАСС, подобное событие способно затруднить принятие решения об объёмах добычи на встрече членов международной организации 6 декабря в Вене, но, скорее всего, государства смогут договориться об уменьшении производства нефти.

«Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако остановка членства Катара не так криминальна с точки зрения объёмов — страна производит менее 2% объема нефти, добываемой странами ОПЕК», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что Россия и Саудовская Аравия смогут сохранить механизм ОПЕК+ и маловероятно, что данной сделке может что-то угрожать в этом плане.

«Мы по-прежнему считаем более вероятными, что картель примет решение о небольшом снижении добычи относительно текущего уровня — это позволит снизить текущий профицит на рынке и стабилизирует цены», — заключил Маринченко.

Ранее стало известно, что Катар собирается покинуть ОПЕК с 1 января 2019 года. Позднее министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объяснил данное решение.