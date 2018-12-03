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В Fitch прокомментировали выход Катара из ОПЕК 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал решение Катара покинуть Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК).
Как заявил Маринченко ТАСС, подобное событие способно затруднить принятие решения об объёмах добычи на встрече членов международной организации 6 декабря в Вене, но, скорее всего, государства смогут договориться об уменьшении производства нефти.
«Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако остановка членства Катара не так криминальна с точки зрения объёмов — страна производит менее 2% объема нефти, добываемой странами ОПЕК», — указал он.
Вместе с этим он отметил, что Россия и Саудовская Аравия смогут сохранить механизм ОПЕК+ и маловероятно, что данной сделке может что-то угрожать в этом плане.
«Мы по-прежнему считаем более вероятными, что картель примет решение о небольшом снижении добычи относительно текущего уровня — это позволит снизить текущий профицит на рынке и стабилизирует цены», — заключил Маринченко.
Ранее стало известно, что Катар собирается покинуть ОПЕК с 1 января 2019 года. Позднее министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объяснил данное решение.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
ОПЕК , Fitch Ratings , ИТАР-ТАСС , Экономика
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