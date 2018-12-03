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Иран не планирует выходить из ОПЕК 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иран не планирует выходить из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), но и не намерен участвовать в сокращении добычи, заявил представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг.
Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.
Делегат от Ирана также высказался в пользу сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако уточнил, что его страна добычу снижать не планирует. "Конечно, Иран не будет сокращать. Разумеется, никто не просит Иран, потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти", — заявил Каземпур.
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