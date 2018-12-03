Песков назвал причину бедности россиян

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Песков объяснил сложность борьбы с бедностью в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 11 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал студентам МГИМО, что борьба с бедностью в России является одной из приоритетных задач правительства.
«Действительно, бедность есть. Она то снижается, то чуть-чуть увеличивается, но борьба с бедностью — это постоянная составная часть приоритетов правительства и президента (России Владимира) Путина», — сказал Песков.
По его словам, проблему бедности возможно решить только «поступательно, планомерно в исторической перспективе» в первую очередь через обеспечение стабильности и резких обвалов в экономике. Пресс-секретарь отметил, что российскому правительству это удается, несмотря на «достаточно враждебную мировую экономическую и политическую обстановку», пишет ТАСС.
«Мы живем в самой большой стране мира, в которой чудовищно маленькое население, которая прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии, прошла через развал Советского Союза», — добавил Песков.
Он считает, что Россию по-прежнему преследуют демографические ямы, а негативные тенденции в количестве населения еще сохраняются, поэтому государство вынуждено тратить существенное количество ресурсов на исправление ситуации.
Бедность в России: десятки миллионов за чертой
Также Песков призвал не связывать напрямую стоимость нефти и доходы населения в стране и указал, что оборона государства также является «очень дорогим удовольствием».
Ранее Путин в рамках проведения заседания президиума Госсовета по реализации майского указа призывал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий.
Напомним, в мае президент России подписал указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, а также улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком и обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.
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Комментарии386
Дмитрий Песков , МГИМО , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Экономика , Видео
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