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WSJ: в ОПЕК недовольны сближением Москвы и Эр-Рияда 

Газета.Ru + ещё 6 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Сближение России и Саудовской Аравии вызывает недовольство у некоторых членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, недовольство в организации вызывает тот факт, что Эр-Рияд предоставляет не входящей в состав ОПЕК российской стороне слишком большое влияние в определении стоимости на нефть.
"По их (членов организации. — Газета.Ru) словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России", — сказал источник.
Уточняется, что из-за такого положения дел Венесуэла, Кувейт, Нигерия и Алжир считают, что оказались в стороне.
По словам источника, многие страны-члены организации считают неоправданными закрытые консультации России и Саудовской Аравии о ценах на нефть. Решение о выходе из состава организации Катара тоже продиктовано сближением Москвы и Эр-Рияда.
Ранее в Кремле объяснили "дружеское рукопожатие" Путина и саудовского принца.
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