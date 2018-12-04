Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.70
75.61
75.90
Прогноз
10.12 – 17.12
$
66.44
75.59
Индексы и котировки Brent
62.47
+0.37 Золото
1236.60
+0.09 РТС
1153.29
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1382
–0.0069
19.11
1.1452
02.12
21.11
09.11

Еврогруппа дала Италии рекомендации по бюджетной политике 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС, говорится в сообщении совета.
В нем напоминается, что ЕК 21 ноября отметила наличие "серьезного несоответствия" проекта бюджета страны с июльскими рекомендациями Совета ЕС.
"Мы поддерживаем оценку Еврокомиссии и рекомендуем Италии предпринять необходимые меры, чтобы соответствовать Пакту стабильности и роста", — говорится в релизе.
Еврогруппа поддерживает и диалог между ЕК и итальянскими властями по бюджету страны.
ЕК 21 ноября представила оценку проектов бюджетов всех государств еврозоны, включая Италию. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.
ЕК напоминала, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако ноябрьская оценка Еврокомиссией проекта бюджетного плана страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в следующем году. Поэтому ЕК сочла, что проект бюджетного плана Италии серьезно не соответствует рекомендациям Совета от 13 июля.
Еврокомиссия также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Поэтому Еврокомиссия считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. Такая процедура включает в себя процесс корректировки бюджетных показателей.
Решение о том, начинать ли такую процедуру в отношении Италии, при наличии запроса со стороны ЕК, должны будут принять в будущем министры стран ЕС.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как у россиян будут изымать недвижимость222
Песков назвал причину бедности россиян1090
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива99
Россияне получат две пенсии в декабре19
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение