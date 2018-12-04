Хуже некуда

Уходящий год запомнится для мировой экономики настоящими американскими горками на мировых фондовых рынках, вызванными, кстати, во многом непредсказуемостью президента США Дональда Трампа и развязанной им торговой войной. Умение спрогнозировать риски — неотъемлемая и, вероятно, главная характеристика классного аналитика. Однако большинство привязываются исключительно к темам, в которых они глубоко разбираются, пытаясь, экстраполировать или «натянуть» результаты на построенные ими модели. Тем полезнее выйти за рамки типичных представлений и расширить собственный кругозор. Прогностический угар на 2019 год — в материале «Ленты.ру»

Уже в следующем году финансовые рынки получат удар, от которого непросто будет оправиться, предостерегает Saxo Bank в своей очередной подборке шокирующих предсказаний (текст имеется в распоряжении «Ленты.ру»). «Всему есть предел», — замечает главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. И этот предел должен скоро наступить.

«Мир, едущий "на пустом баке", должен очнуться и начать реформы — не потому, что он этого хочет, а потому, что другого выхода просто нет. Предзнаменования этого заметны повсюду», — заявляет Якобсен.

Банк оговаривается, что предсказания не являются официальными рыночными прогнозами, но в то же время призывает серьезно отнестись к этим сценариям.

Большой кредитный цикл уже показывает признаки напряжения, поэтому в ближайшем будущем все может закончиться взрывом, после которого центральным банкам придется начинать все с нуля и искать пути выхода из кризиса. «В конце концов, предпринимаемые ими с 2008 года попытки печатать все больше денег лишь углубили долговую яму, а теперь этот процесс совершенно выходит из-под из контроля», — отметил Якобсон. По его мнению, есть надежда, что в 2019 году рынок наконец сделает крутой поворот и начнет работу над ошибками.

Падение Англии

Один из вероятных сценариев — беспрецедентное падение английского фунта, который должны угробить пришедшие к власти лейбористы . Saxo Bank предсказывает, что новым премьер-министром Великобритании станет Джереми Корбин , который обещает народу всесторонние прогрессивные реформы и второй референдум о сделке по выходу из состава ЕС . После решающей победы лейбористов, заручившись поддержкой народа и имея на своей стороне большинство в парламенте, Корбин попытается воплотить в жизнь свои обещания.

Новый премьер сосредоточится на проблеме неравенства, зашкаливающего в стране, причем возьмется за дело «в стиле социалистов середины ХХ века». Наиболее состоятельных граждан обложат драконовскими налогами, например, впервые в истории страны появится прогрессивный налог на недвижимость. Богатым иностранцам это вряд ли понравится, и они начнут массово выводить из страны активы. Банк Англии тем временем заставят финансировать новое «народное количественное смягчение». Согласно этому пункту программы Корбина, ЦБ должен печатать новые деньги и вместо покупки ценных бумаг вкладывать их в развитие инфраструктуры бедных районов, строительство доступного жилья, больниц и школ.

Также Корбин, как давно обещал, вернет в собственность государства коммунальные предприятия и железные дороги. Этот шаг вкупе с налоговым стимулированием приведет к тому, что поступления в бюджет станут меньше расходов (дефицит может достигнуть 5 процентов от ВВП). Попытка облегчить жизнь низших слоев населения и провести реформы, по прогнозам Saxo, обернется скачкообразной инфляцией. Коммерческие предприятия сократят инвестиции из-за того, что страна может выйти из ЕС. Все эти факторы могут привести к обвалу национальной валюты. Впервые в истории фунт будет стоить один американский доллар.

Сам доллар благодаря действиям президента США Дональда Трампа также может потерять в цене. После того как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл утвердит повышение процентной ставки, начнется падение американской экономики. Из-за этого Трамп к лету уволит Пауэлла и на его место поставит Нила Кашкари, президента Федерального резервного банка Миннеаполиса, убежденного сторонника снижения процентной ставки. Кашкари, как обещал, открывает кредитную линию на 5 триллионов долларов на покупку новых бессрочных бескупонных облигаций, которые должны пойти на финансирование инфраструктурных проектов Трампа. Ожидается, что эти шаги позволят номинальному ВВП США восстановиться от потерь финансового кризиса 2007-2008 годов. На деле это все приведет к резкому скачку инфляции до 6 процентов.

Руководство Международного валютного фонда Всемирного банка тем временем может отказаться от расчета ВВП, потому что этот показатель уже устарел и не учитывает такие ключевые для современной экономики факторы, как низкозатратные высокотехнологичные услуги и экологические проблемы. На смену ВВП придет новый главный экономический показатель — производительность труда.

Автопром решает

Помимо Великобритании с серьезными проблемами может столкнуться Германия. Немецкий автопром слишком долго игнорировал электрокары, поэтому не сможет вписаться в новые реалии. По прогнозам Saxo Bank, к 2040 году на электричество перейдет треть мирового автопарка, 55 процентов текущих продаж будут составлять электромобили.

Сейчас немецкие автомобили обеспечивают стране 14 процентов ВВП, но рост отрасли уже заметно замедлился. В 2018 году немцы планировали продать 100 миллионов машин, но продажи остановились на отметке в 81 миллион. Это всего на два процента больше, чем в 2017 году. Таким образом главная отрасль Германии уже показывает минимальные темпы роста за второе тысячелетие (начиная с 2000-х годов немецкий автопром прибавлял в год по 5-10 процентов).

Возможно, в скором будущем одной из компаний, которые выбьют с рынка немецких автомобильных гигантов, окажется Apple . Машины все больше используют современные цифровые технологии, поэтому кажется логичным, что компания захочет закрепиться и на этом рынке. Достигнуть этого удастся за счет поглощения Tesla. Эта компания, наиболее близкая Apple по духу среди автопроизводителей, сейчас столкнулась, по словам своего основателя Илона Маска, с тяжелыми финансовыми проблемами. Apple может воспользоваться моментом. По прогнозам Якобсена, акции Tesla выкупят на сорок процентов выше номинала — по 520 долларов за акцию.

Солнце накажет Америку

Следующее лето будет феноменально жарким, предсказывают финансовые аналитики. Погодная аномалия посеет панику по всему миру. В целях борьбы с глобальным потеплением введут Всемирный транспортный налог. Новый сбор будет касаться авиации и морских перевозок. За тонну выбросов CO2 перевозчикам по всему миру придется платить 50 долларов.

Одним из основных противников подобных ограничений всегда был Китай, однако в 2018 году страна взяла курс на защиту окружающей среды и сокращение вредных выбросов. Авиационные компании и морские перевозчики столкнутся с резким повышением расходов, которые они будут вынуждены заложить в свои цены. Для сравнения, сейчас в Европе квоты на выбросы составляют в среднем 15 евро за тонну. Удорожание логистики в конечном итоге спровоцирует общее повышение цен по всему миру и может привести к обвалу котировок для авиакомпаний.

На этом коварство природы не исчерпывается — в 2019 году начинается очередной, двадцать пятый, цикл солнечной активности. Таким образом в Западном полушарии пройдет солнечная буря, которая выведет из строя большую часть чувствительных электроприборов, включая спутники, оказавшиеся не на той стороне Земли. Общий ущерб может составить порядка двух триллионов долларов.