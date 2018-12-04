Уходящий год запомнится для мировой экономики настоящими американскими горками на мировых фондовых рынках, вызванными, кстати, во многом непредсказуемостью президента США Дональда Трампа и развязанной им торговой войной. Умение спрогнозировать риски — неотъемлемая и, вероятно, главная характеристика классного аналитика. Однако большинство привязываются исключительно к темам, в которых они глубоко разбираются, пытаясь, экстраполировать или «натянуть» результаты на построенные ими модели. Тем полезнее выйти за рамки типичных представлений и расширить собственный кругозор. Прогностический угар на 2019 год — в материале «Ленты.ру».
Уже в следующем году финансовые рынки получат удар, от которого непросто будет оправиться, предостерегает Saxo Bank в своей очередной подборке шокирующих предсказаний (текст имеется в распоряжении «Ленты.ру»). «Всему есть предел», — замечает главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. И этот предел должен скоро наступить.
«Мир, едущий "на пустом баке", должен очнуться и начать реформы — не потому, что он этого хочет, а потому, что другого выхода просто нет. Предзнаменования этого заметны повсюду», — заявляет Якобсен.
Банк оговаривается, что предсказания не являются официальными рыночными прогнозами, но в то же время призывает серьезно отнестись к этим сценариям.
Большой кредитный цикл уже показывает признаки напряжения, поэтому в ближайшем будущем все может закончиться взрывом, после которого центральным банкам придется начинать все с нуля и искать пути выхода из кризиса. «В конце концов, предпринимаемые ими с 2008 года попытки печатать все больше денег лишь углубили долговую яму, а теперь этот процесс совершенно выходит из-под из контроля», — отметил Якобсон. По его мнению, есть надежда, что в 2019 году рынок наконец сделает крутой поворот и начнет работу над ошибками.
Падение Англии
Один из вероятных сценариев — беспрецедентное падение английского фунта, который должны угробить пришедшие к власти лейбористы. Saxo Bank предсказывает, что новым премьер-министром Великобритании станет Джереми Корбин, который обещает народу всесторонние прогрессивные реформы и второй референдум о сделке по выходу из состава ЕС. После решающей победы лейбористов, заручившись поддержкой народа и имея на своей стороне большинство в парламенте, Корбин попытается воплотить в жизнь свои обещания.
Новый премьер сосредоточится на проблеме неравенства, зашкаливающего в стране, причем возьмется за дело «в стиле социалистов середины ХХ века». Наиболее состоятельных граждан обложат драконовскими налогами, например, впервые в истории страны появится прогрессивный налог на недвижимость. Богатым иностранцам это вряд ли понравится, и они начнут массово выводить из страны активы. Банк Англии тем временем заставят финансировать новое «народное количественное смягчение». Согласно этому пункту программы Корбина, ЦБ должен печатать новые деньги и вместо покупки ценных бумаг вкладывать их в развитие инфраструктуры бедных районов, строительство доступного жилья, больниц и школ.
Также Корбин, как давно обещал, вернет в собственность государства коммунальные предприятия и железные дороги. Этот шаг вкупе с налоговым стимулированием приведет к тому, что поступления в бюджет станут меньше расходов (дефицит может достигнуть 5 процентов от ВВП). Попытка облегчить жизнь низших слоев населения и провести реформы, по прогнозам Saxo, обернется скачкообразной инфляцией. Коммерческие предприятия сократят инвестиции из-за того, что страна может выйти из ЕС. Все эти факторы могут привести к обвалу национальной валюты. Впервые в истории фунт будет стоить один американский доллар.
Сам доллар благодаря действиям президента США Дональда Трампа также может потерять в цене. После того как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл утвердит повышение процентной ставки, начнется падение американской экономики. Из-за этого Трамп к лету уволит Пауэлла и на его место поставит Нила Кашкари, президента Федерального резервного банка Миннеаполиса, убежденного сторонника снижения процентной ставки. Кашкари, как обещал, открывает кредитную линию на 5 триллионов долларов на покупку новых бессрочных бескупонных облигаций, которые должны пойти на финансирование инфраструктурных проектов Трампа. Ожидается, что эти шаги позволят номинальному ВВП США восстановиться от потерь финансового кризиса 2007-2008 годов. На деле это все приведет к резкому скачку инфляции до 6 процентов.
Руководство Международного валютного фонда и Всемирного банка тем временем может отказаться от расчета ВВП, потому что этот показатель уже устарел и не учитывает такие ключевые для современной экономики факторы, как низкозатратные высокотехнологичные услуги и экологические проблемы. На смену ВВП придет новый главный экономический показатель — производительность труда.
Автопром решает
Помимо Великобритании с серьезными проблемами может столкнуться Германия. Немецкий автопром слишком долго игнорировал электрокары, поэтому не сможет вписаться в новые реалии. По прогнозам Saxo Bank, к 2040 году на электричество перейдет треть мирового автопарка, 55 процентов текущих продаж будут составлять электромобили.
Сейчас немецкие автомобили обеспечивают стране 14 процентов ВВП, но рост отрасли уже заметно замедлился. В 2018 году немцы планировали продать 100 миллионов машин, но продажи остановились на отметке в 81 миллион. Это всего на два процента больше, чем в 2017 году. Таким образом главная отрасль Германии уже показывает минимальные темпы роста за второе тысячелетие (начиная с 2000-х годов немецкий автопром прибавлял в год по 5-10 процентов).
Возможно, в скором будущем одной из компаний, которые выбьют с рынка немецких автомобильных гигантов, окажется Apple. Машины все больше используют современные цифровые технологии, поэтому кажется логичным, что компания захочет закрепиться и на этом рынке. Достигнуть этого удастся за счет поглощения Tesla. Эта компания, наиболее близкая Apple по духу среди автопроизводителей, сейчас столкнулась, по словам своего основателя Илона Маска, с тяжелыми финансовыми проблемами. Apple может воспользоваться моментом. По прогнозам Якобсена, акции Tesla выкупят на сорок процентов выше номинала — по 520 долларов за акцию.
Солнце накажет Америку
Следующее лето будет феноменально жарким, предсказывают финансовые аналитики. Погодная аномалия посеет панику по всему миру. В целях борьбы с глобальным потеплением введут Всемирный транспортный налог. Новый сбор будет касаться авиации и морских перевозок. За тонну выбросов CO2 перевозчикам по всему миру придется платить 50 долларов.
Одним из основных противников подобных ограничений всегда был Китай, однако в 2018 году страна взяла курс на защиту окружающей среды и сокращение вредных выбросов. Авиационные компании и морские перевозчики столкнутся с резким повышением расходов, которые они будут вынуждены заложить в свои цены. Для сравнения, сейчас в Европе квоты на выбросы составляют в среднем 15 евро за тонну. Удорожание логистики в конечном итоге спровоцирует общее повышение цен по всему миру и может привести к обвалу котировок для авиакомпаний.
На этом коварство природы не исчерпывается — в 2019 году начинается очередной, двадцать пятый, цикл солнечной активности. Таким образом в Западном полушарии пройдет солнечная буря, которая выведет из строя большую часть чувствительных электроприборов, включая спутники, оказавшиеся не на той стороне Земли. Общий ущерб может составить порядка двух триллионов долларов.
Стоит отметить, что предсказания Saxo Bank сбываются нечасто. В их прогнозах на 2018 год говорилось, что контроль над Евросоюзом должны были перехватить страны «Вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и примкнувшая к ним Австрия. Ожидалось, что альянс евроскептиков решит вместо выхода из ЕС попытаться его возглавить. Не произошло и передачи ФРС США в управление министерству финансов страны. Наиболее близкой к реальности оказалась оценка перспектив биткоина: как и было предсказано, после бурного взлета криптовалюта начала падать. Saxo Bank заявил, что в начале 2019 года биткоин вернется к своей базовой цене в одну тысячу долларов. Хотя вероятность прогнозов можно оценивать по-разному, банк указал на основные болевые точки мировой экономики. Возможно, для большей наглядности краски пришлось немного сгустить.