Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.70
75.61
75.90
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
62.47
+0.37 Золото
1236.60
+0.09 РТС
1153.29
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1382
–0.0069
19.11
1.1452
02.12
21.11
09.11

СМИ узнали о готовности России сократить добычу нефти 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках венского соглашения о регулировании добычи нефти (ОПЕК+) готова сократить производство не более чем на 150 тысяч баррелей в сутки от текущего уровня.
Об этом сообщило агентство Bloomberg накануне встречи министров энергетики ОПЕК+. Официальная позиция российской стороны пока не разглашается.
В ноябре российские компании суммарно добывали 11,369 миллиона баррелей в сутки — близко к историческому рекорду, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК. Это на 422 тысячи баррелей выше целевого уровня, которого Россия придерживалась в рамках сделки ОПЕК+ до лета текущего года. Таким образом, если будет принято решение о снижении добычи примерно на 150 тысяч баррелей, то фактически Россия вернется к добыче уровня октября 2016 года, от которого министры ведут отсчет сделки.
Решение о том, будут ли страны-участницы венского соглашения сокращать производство и насколько, будет принято в Вене на этой неделе. 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета, который выработает рекомендации картелю, а 6 декабря пройдет встреча всех представителей стран-участниц сделки, где и огласят итоги совещания.
Ранее технический комитет ОПЕК+, куда входят эксперты, анализирующие рынок, предупредили министров, что для балансировки рынка им необходимо суммарно сократить добычу на 1,36 миллиона баррелей нефти в сутки в следующем году. Однако уже после этого один из самых маленьких производителей ОПЕК — Катар — объявил о выходе из картеля. Страна добывает 609 тысяч баррелей в сутки. Будет ли она продолжать соблюдать условия сделки ОПЕК+, пока неясно. Этот вопрос обсудят на встрече в Вене, где представители Катара обещали присутствовать.
Российская Газета: последние новости
Счетная палата оценила эффективность хранения конфискованного имущества Госдума сэкономила бюджету 500 миллионов рублей Власти усилят контроль за системой маркировки товаров
Комментарии
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как у россиян будут изымать недвижимость223
Песков назвал причину бедности россиян1115
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива99
Россияне получат две пенсии в декабре19
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение