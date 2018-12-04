FT: Евросоюз уходит от доллара

Еврокомиссия разработала пакет мер по увеличению доли евро вместо доллара в "стратегических сферах" — в энергетике, расчетах за сырьевых товары, в авиационной промышленности, сообщила во вторник газета Financial Times после прочтения проекта документа Еврокомиссии.

В итоге эти шаги могут привести к вытеснению доллара в ключевых сферах экономики Евросоюза и в расчетах с партнерами ЕС из других регионов.

Планы Брюсселя включают расширение использования евро в фондовых операциях, в клиринговых расчетах.

Документ будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите сообщества.

Еврокомиссия намерена усилить международную роль евро для укрепления экономического суверенитета Евросоюза в качестве ответа президенту США Дональду Трампу , нацеленному на получение экономических преференций в ущерб остальным странам.

Еврокомиссия Брюссель указывает на "агрессивную торговую политику администрации Трампа" и считает необходимым действовать, отвечая на "недавние проблемы в торговле на основе международных правил".

Страны — члены ЕС должны заключать контракты в евро "в рамках межгосударственных энергетических соглашений", указывает Еврокомиссия.

Сейчас более 80% импорта Евросоюзом энергоресурсов проводится в долларовых расчетах.

Эта мера снизит уязвимость стран Евросоюза, отстаивающих сохранение ядерной сделки с Ираном, заключенной прежним президентом США Бараком Обамой , отмечает FT.

Еврокомиссия стремится расширить глобальное использование евро в международных расчетах, что отражает политический, экономический и финансовый вес ЕС в более многополярном мире, подчеркивается в проекте документа Еврокомиссии.