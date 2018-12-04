Еврокомиссия разработала пакет мер по увеличению доли евро вместо доллара в "стратегических сферах" — в энергетике, расчетах за сырьевых товары, в авиационной промышленности, сообщила во вторник газета Financial Times после прочтения проекта документа Еврокомиссии.
В итоге эти шаги могут привести к вытеснению доллара в ключевых сферах экономики Евросоюза и в расчетах с партнерами ЕС из других регионов.
Планы Брюсселя включают расширение использования евро в фондовых операциях, в клиринговых расчетах.
Документ будет представлен на рассмотрение лидеров ЕС на предстоящем в декабре саммите сообщества.
Еврокомиссия намерена усилить международную роль евро для укрепления экономического суверенитета Евросоюза в качестве ответа президенту США Дональду Трампу, нацеленному на получение экономических преференций в ущерб остальным странам.
Еврокомиссия Брюссель указывает на "агрессивную торговую политику администрации Трампа" и считает необходимым действовать, отвечая на "недавние проблемы в торговле на основе международных правил".
Страны — члены ЕС должны заключать контракты в евро "в рамках межгосударственных энергетических соглашений", указывает Еврокомиссия.
Сейчас более 80% импорта Евросоюзом энергоресурсов проводится в долларовых расчетах.
Эта мера снизит уязвимость стран Евросоюза, отстаивающих сохранение ядерной сделки с Ираном, заключенной прежним президентом США Бараком Обамой, отмечает FT.
Еврокомиссия стремится расширить глобальное использование евро в международных расчетах, что отражает политический, экономический и финансовый вес ЕС в более многополярном мире, подчеркивается в проекте документа Еврокомиссии.