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ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег 

Ведомости + ещё 4 28 минут назад
Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам в среду, 28 ноября. Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.
Серийные валютчики
Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.
Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — говорит представитель ЦБ.
Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.
Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально, пишет ЦБ: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций. Ответы о «стипендиях» и «пенсиях» удовлетворяли банки, сетует представитель ЦБ.
Операции выявлялись как в крупных, так и в небольших банках, говорит он, регулятор применяет к банкам меры воздействия.
Серийные обменники
Такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, сказал представитель ЦБ. В письме регулятор указал, что в «обменники» обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», указывает регулятор.
Конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки, говорит один из финансистов: раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Они продолжают заниматься своим делом в качестве нелегальных обменников, рассказывает собеседник «Ведомостей»: через физлиц — нередко подставных или неосведомленных — они закупают у банков валюту. Иногда банки продают так валюту, указывая, что сделку совершил их вип-клиент, замечает он.
«Такие операции существуют: люди чемоданами несут рубли и конвертируют в валюту», — говорит руководитель финансового мониторинга среднего банка.
Мера назревала, признает он: все знали, что ЦБ рано или поздно такие вопросы задаст, не заметить такие объемы очень сложно. «Наличные доллары реально нужны для коррупционных историй, оплачивать импорт наличными деньгами все-таки тяжело», — рассуждает он.
Серийные напоминания
ЦБ рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы либо если банк просто усомнился в чистоте его операции.
Забывчивым ЦБ прозрачно намекнул, что при выявлении таких операций будет применять «меры надзорного реагирования» в соответствии со ст. 74 закона о ЦБ. В ней указано, что регулятор может вводить ограничения и запреты для банков, а то и вовсе отозвать лицензию.
Операции обычных граждан по покупке наличной валюты «настройка противолегализационных процедур» не затронет, пообещал «Ведомостям» представитель ЦБ: меры направлены исключительно на пресечение снабжения валютой теневого сектора.
Серийное молчание
Письмо ЦБ всколыхнуло банковское сообщество, оно активно обсуждается, говорит руководитель службы финансового мониторинга среднего банка: «Теперь нужно будет еще глубже ориентироваться в клиентах». Особенно тяжело будет крупным банкам, полагает он: в их отделениях организовать схему и спрятать за большими балансами такие операции гораздо проще.
Представители большинства крупных банков — Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка, «Юникредита», Райффайзенбанка, Росбанка — на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель Сбербанка воздержался от комментариев. ВТБ письма ЦБ не получал, сказал его представитель. Представители средних и небольших банков на запросы не ответили.
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