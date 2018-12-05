Деньги, нефть и газ: о чем Мадуро будет просить Путина

В Москве пройдут переговоры президентов Венесуэлы и России Николаса Мадуро Владимира Путина . Встреча состоится на фоне экономического кризиса и гуманитарной катастрофы в латиноамериканской стране. Среди заявленных тем — совместные инвестпроекты и выделение дополнительной помощи Каракасу. Ранее Венесуэла добилась реструктуризации задолженности перед Москвой, а сейчас попытается убедить ее снизить добычу нефти, считают эксперты.

С визитом в Москву прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Встреча венесуэльского лидера и президента России Владимира Путина назначена на 5 декабря.

Темы, которые будут фигурировать на этих переговорах, предварительно известны.

Скорее всего, Венесуэла обратится к России за очередной финансовой помощью.

«Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос (о помощи) и на этот раз», — рассказал журналистам накануне встречи помощник президента Юрий Ушаков.

Также среди обсуждаемых тем будет сотрудничество в сфере энергетики. По словам Ушакова, Газпромбанк реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений углеводородов, расположенных в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны, а « Интер РАО » завершило в ноябре контракт на поставку 13 газотурбинных установок для электростанций Венесуэлы.

На повестке переговоров и вопрос совместных инвестпроектов. Так, страны будут обсуждать взаимодействие в сельском хозяйстве и промышленную кооперацию.

Сейчас стабильно осуществляются поставки российской пшеницы в Венесуэлу — в нынешнем году по линии «Продинторга» и «Объединенной зерновой компании» отгружено порядка 250 тыс. тонн», сказал Ушаков. «КамАЗ» поставил в Венесуэлу свыше 340 грузовых автомобилей, организовал на четырех заводах сборку автобусов, а также осуществляет строительство пяти сервисных центров. В целом объем накопленных российских капиталовложений в Венесуэлу превысил $4,1 млрд

Еще одна тема — взаимодействие на глобальных рынках нефти и газа.

Работа России в формате ОПЕК+ «внесла весомый вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов», отмечает помощник президента РФ.

«В контексте предстоящего в 2019 году председательства Каракаса в ОПЕК и ФСЭГ (форум стран-экспортеров газа — прим. ред.) предполагается обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа», — сказал Ушаков.

Как комментировал ранее посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Россия и Венесуэла также обсудят судьбу национальной венесуэльской криптовалюты El Petro.

«Наш министр предоставил информацию о криптовалюте, российская сторона проявила большой интерес. В скором будущем пройдут встречи, чтобы объяснить более подробно, как будет работать наша криптовалюта», — пояснил он агентству ТАСС.

El Petro — собственная венесуэльская криптовалюта. Ее стоимость приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Она поступила в продажу 20 февраля. По официальным сообщениям венесуэльской стороны, инвесторы захотели приобрести El Petro на $735 млн Это не первый визит венесуэльского лидера в столицу. Предыдущий состоялся в октябре 2017 года. Тогда Николас Мадуро пообщался с Владимиром Путиным во время энергетической недели. Основной темой встречи были варианты погашения долга Венесуэлы перед Москвой.

Кредит, выданный Москвой Каракасу в 2011 году под поставки российского оружия, подлежал выплате к 2018 году. После визита в Москву Каракас добился поблажек. Власти Венесуэлы получили отсрочку на десять лет в выплате долга на общую сумму $3,15 млрд

При этом, по соглашению, в течение первых шести лет объем платежей Каракаса перед Москвой будет минимальным.

В этот раз венесуэльский лидер приехал в Москву не за очередной реструктуризацией, поскольку страна уже добилась значительных поблажек в прошлом году, комментирует старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов . Вряд ли будет активно обсуждаться и вопрос с совместными инвестициями: серьезно вкладывать в экономику Венесуэлы для России сейчас просто опасно. Венесуэла стоит на грани гуманитарной катастрофы.

Как прогнозирует МВФ (Международный валютный фонд), если цены продолжат расти такими темпами, как сейчас, то инфляция итогам года может превысить 1 300 000%. В этом году в Венесуэле провели деноминацию валюты, купюры которой уже достигали нескольких десятков тысяч боливар. Венесуэльцы приобретают продукты и услуг через бартер — натуральный обмен. Если какое-то время назад в стране не хватало туалетной бумаги, то сейчас, например, сложно достать рис, сливочное масло, сахар.

Люди активно уезжают из страны. Общее количество беженцев из Венесуэлы превысило три миллиона человек.

Не самой актуальной темой для Москвы кажется экспертам и вопрос криптовалюты El Petro.

«Криптовалюта El Petro по-прежнему существует лишь на бумаге, все меры, принимаемые правительством, носят сугубо нормативный характер и оторваны от реальности. Несмотря на заявленные цифры собранных средств, им пока нет никаких подтверждений, как и подтверждений реальной эффективности этого «национального ICO», — говорит Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

El Petro по сути было «форвардной продажей венесуэльской нефти, это обычные деньги, только в цифровой форме, контролируемые чиновниками Венесуэлы», говорит Алексей Антонов , аналитик «Алор Брокер».

В случае дальнейшего усиления санкций и частично запрета на расчеты в долларах Россия просто будет стараться переходить на евро, а не использовать опыт El Petro, говорит Суверов.

При этом, по мнению аналитика, одной из главных тем предстоящих переговоров станет обсуждении позиции перед саммитом ОПЕК.

Встреча Путина и Мадуро проходит накануне встречи картеля в Вене (она состоится 6-7 декабря в Вене), на которой, в частности, будет обсуждаться возможное сокращение добычи.

«Венесуэла внесет предложение на встрече ОПЕК 6 декабря одобрить нефтяное соглашение и обеспечить важное снижение (добычи) для баланса рынка и защиты цен», — говорил Мадуро в эфире государственного телевидения в ноябре.

Россия ранее также поддержала идею снижения добычи. После встречи с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом на «полях» саммита G20 на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что у сторон «есть договоренность продлить наше соглашение (ОПЕК+)», но уточнил, что окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока не принято.

По данным источников Bloomberg, Москва готова взять на себя снижение добычи на 130 тыс. б/с, а экономическая комиссия ОПЕК уже вынесла рекомендацию сократить общую добычу на 1,3 млн баррелей в сутки от текущего объема. Однако официальные лица стараются конкретных цифр не называть.

Возможно, в ходе визита в Москву Мадуро попытается склонить Путина к большему снижению добычи, так как Венесуэла едва ли не больше всех сейчас заинтересована в высоких ценах на нефть. Россию же, как недавно заявил Путин, устраивает цена в $60 за баррель — примерно на этих уровнях она сейчас и находится.

«Роль Венесуэлы для ОПЕК+ оказалась едва ли не решающей в последние два года. Добыча в стране с января 2017 года снизилась на 1,3 млн б/с к текущему моменту, и падение ожидается в дальнейшим. Фактически успех сделки ОПЕК+ во многом был обусловлен кризисом в Венесуэле, а не высокой дисциплиной других стран», — резюмирует Екатерина Грушевенко, эксперт центра энергетики Московской школы управления Сколково.

Также Венесуэла будет заинтересована, чтобы, несмотря на возможное сокращение объемов добываемой нефти в 2019 году со стороны ОПЕК+, не оказались заморожены проекты по поиску новых месторождений в стране, а также продолжали вести освоение уже открытых месторождений, добавляет Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».