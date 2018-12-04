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В Совфеде заявили об ответных мерах при аресте активов России на Украине 

RT на русском 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов рассказал об ответных мерах в случае ареста российских активов на Украине.
«Ответные меры России, если Украина на этот шаг всё же пойдёт, будут очень точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет — министров, советников, глав структур. Они должны стать в России токсичными, они, их родственники и аффилированные лица», — цитирует РИА Новости Климова.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко направит украинскому лидеру Петру Порошенко и СНБО письмо с предложением о санкциях в отношении юридических и физических лиц России.
В сентябре суд принял решение арестовать акции украинских «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Банки обжаловали решение в Верховном суде Украины.
23 ноября суд снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка.
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