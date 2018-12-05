Информацию об электронных переводах запретят передавать за рубеж

Для операторов электронных денег и платёжной инфраструктуры установят требования привлекать исключительно российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег. Кроме того, будет запрещена передача информации о таких переводах за рубеж.

По словам автора, новые правила не коснутся трансграничных переводов. Резник уточнил, что цель законопроекта — обеспечение бесперебойных переводов электронных денежных средств на территории России, а также операционную и технологическую независимость их операторов.

Сейчас операторы электронных денежных средств вправе заключать договоры с другими организациями, об оказании операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга при осуществлении перевода электронных денежных средств без обязательного использования российской платежной инфраструктуры.

В пояснительной записке автор пишет, что документ направлен на защиту национальной платежной системы от иностранного санкционного вмешательства, на обеспечение бесперебойности внутрироссийских переводов электронных денег, а также на обеспечение независимости национальной платежной инфраструктуры от системы SWIFT — Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи