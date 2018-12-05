Для операторов электронных денег и платёжной инфраструктуры установят требования привлекать исключительно российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег. Кроме того, будет запрещена передача информации о таких переводах за рубеж.
Соответствующий законопроект был разработан депутатом от «Единой России» Владиславом Резником, внесён в Госдуму, а 5 декабря документ планируется к рассмотрению в первом чтении.
По словам автора, новые правила не коснутся трансграничных переводов. Резник уточнил, что цель законопроекта — обеспечение бесперебойных переводов электронных денежных средств на территории России, а также операционную и технологическую независимость их операторов.
Сейчас операторы электронных денежных средств вправе заключать договоры с другими организациями, об оказании операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга при осуществлении перевода электронных денежных средств без обязательного использования российской платежной инфраструктуры.
В пояснительной записке автор пишет, что документ направлен на защиту национальной платежной системы от иностранного санкционного вмешательства, на обеспечение бесперебойности внутрироссийских переводов электронных денег, а также на обеспечение независимости национальной платежной инфраструктуры от системы SWIFT — Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи
По данным Банка России объём переводов электронных денег, совершенных с использованием электронных средств платежа, в 2017 году составил более 1,35 трлн рублей, увеличившись на 35% по сравнению в 2016 годом. Количество операций с электронными средствами платежа, предназначенными для перевода электронных денег, в 2017 году составило более 2 млрд, увеличившись за год более чем на 40%. По состоянию на 30 марта 2018 года в перечень операторов электронных денежных средств Банком России включено 93 кредитные организации.