На Украине оценили последствия ухода российского бизнеса

Бывший украинский депутат Анна Герман заявила, что из-за расширения санкций против России и ухода российского бизнеса из страны в первую очередь пострадают простые украинцы. Об этом сообщает телеканал 112.ua.

По мнению Герман, сейчас Украине нужны любые инвестиции: деньги, которые поступают в страну, дают работу украинцам. Если Украина начнет сворачивать российский бизнес, украинцы будут терять рабочие места.

Она подчеркнула, что на российских предприятиях, расположенных на Украине, работают не «люди из Кремля», а местные жители.

Экс-депутат добавила, что дружбы между Россией и Украиной сейчас нет, но страны все равно остаются соседями.

Также Герман отметила, что слоган избирательной кампании Петра Порошенко -«прочь от Москвы», но Украине нужно уходить «прочь от нужды».

Новый виток обострения отношений между Россией и Украиной произошел после инцидента в Керченском проливе. ФСБ задержала там два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.

В результате трое украинцев получили ранения. Корабли доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.