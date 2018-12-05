На Украине оценили последствия ухода российского бизнеса 

Бывший украинский депутат Анна Герман заявила, что из-за расширения санкций против России и ухода российского бизнеса из страны в первую очередь пострадают простые украинцы. Об этом сообщает телеканал 112.ua.
По мнению Герман, сейчас Украине нужны любые инвестиции: деньги, которые поступают в страну, дают работу украинцам. Если Украина начнет сворачивать российский бизнес, украинцы будут терять рабочие места.
Она подчеркнула, что на российских предприятиях, расположенных на Украине, работают не «люди из Кремля», а местные жители.
Экс-депутат добавила, что дружбы между Россией и Украиной сейчас нет, но страны все равно остаются соседями.
Также Герман отметила, что слоган избирательной кампании Петра Порошенко -«прочь от Москвы», но Украине нужно уходить «прочь от нужды».
Новый виток обострения отношений между Россией и Украиной произошел после инцидента в Керченском проливе. ФСБ задержала там два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что предложит ввести против России новые санкции. По его словам, ограничительные меры могут коснуться российских физических и юридических лиц, так как «в некоторых сферах они имеют монополию» на Украине.