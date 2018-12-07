Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за много лет

США на прошлой неделе продавали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Нетто-экспортером нефтересурсов страна стала впервые за почти 70 лет.

Чистый импорт нефти доминировал над экспортом в Соединенных Штатах с 1949 года. И он рос, пока не достиг своего пика в 2005 году, когда разница составила 12,55 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg

Издание отмечает, что нынешний прецедент стал возможен за счёт краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья.

Рост экспорта обеспечила «сланцевая революция» — расширение более трудозатратной добычи сланцевой нефти и увеличение добычи в регионе Мексиканского залива. Однако, учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство предполагает, что в дальнейшем США всё-таки будут закупать нефти больше, чем продавать.