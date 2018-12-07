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Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за много лет 

News.ru + ещё 9 4 минуты назад
Фото: Gerhard Kraus/imagebroker.com/Global Look Press
США на прошлой неделе продавали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Нетто-экспортером нефтересурсов страна стала впервые за почти 70 лет.
Чистый импорт нефти доминировал над экспортом в Соединенных Штатах с 1949 года. И он рос, пока не достиг своего пика в 2005 году, когда разница составила 12,55 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg.
Издание отмечает, что нынешний прецедент стал возможен за счёт краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья.
Рост экспорта обеспечила «сланцевая революция» — расширение более трудозатратной добычи сланцевой нефти и увеличение добычи в регионе Мексиканского залива. Однако, учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство предполагает, что в дальнейшем США всё-таки будут закупать нефти больше, чем продавать.
Ранее News.ru сообщал, что Вене проходит встреча стран — участниц ОПЕК. Основная тема саммита — сокращение добычи полезных ископаемых из-за сланцевой нефти в США и роста глобальных запасов. Нигерия, Ливия, Венесуэла и Иран могут получить право не снижать добычу нефти.
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