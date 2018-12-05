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ЦБ почти в два раза сократил число сотрудников банковского надзора 

Ведомости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате централизации банковского надзора Центробанк уволил около 45% сотрудников данного профиля, сократив их количество до менее чем одной тысячи человек, рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Российской газете».
«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — сказала Полякова.
ЦБ провел реформу банковского надзора за два года, завершив ее в октябре. Надзорные функции были сосредоточены в двух подразделениях центрального аппарата ЦБ — службе текущего банковского надзора и департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудниками службы являются и представители ЦБ в регионах, которые контактируют с банками.
По словам Поляковой, реформа повысила управляемость, исключила региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и убрала лишние звенья в процессе принятия решений, сделав надзор более оперативным. Полякова отметила, что централизация надзора в том числе решила проблемы, связанные с тем, что региональные подразделения слишком «проникались симпатией» к поднадзорным.
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