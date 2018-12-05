ЦБ почти в два раза сократил число сотрудников банковского надзора

«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — сказала Полякова.

ЦБ провел реформу банковского надзора за два года, завершив ее в октябре. Надзорные функции были сосредоточены в двух подразделениях центрального аппарата ЦБ — службе текущего банковского надзора и департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудниками службы являются и представители ЦБ в регионах, которые контактируют с банками.

По словам Поляковой, реформа повысила управляемость, исключила региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и убрала лишние звенья в процессе принятия решений, сделав надзор более оперативным. Полякова отметила, что централизация надзора в том числе решила проблемы, связанные с тем, что региональные подразделения слишком «проникались симпатией» к поднадзорным.