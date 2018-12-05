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Появился новый вид атак на банки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько банков Восточной Европы пострадали от киберпреступников, использующих новый вид атак, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Эксперты выявили новый вид атак под названием DarkVishnya в 2017-2018 годах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Лаборатории Касперского».
В результате таких атак уже были ограблены около восьми банков в Восточной Европе, в том числе в России. Ущерб оценивается в несколько десятков миллионов долларов. По данным «Лаборатории Касперского», киберпреступники оставляли свое устройство в здании банка и физически подключались к корпоративной сети. Они использовали три вида устройств — ноутбук, Raspberry Pi (одноплатный компьютер размером с кредитную карту) и Bash Bunny (специально разработанный инструмент для автоматизации и проведения USB-атак). После получения необходимых данных, преступники подключались к серверам и рабочим станциям, предназначенным для осуществления платежей.
«После успешного закрепления в инфраструктуре финансового учреждения злоумышленники использовали легитимное ПО для удаленного управления. Далее денежные средства выводились, например, через банкоматы», — сообщили эксперты.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что обнаружить киберпреступников, использующий этот метод, сложно, так как точка входа в корпоративную сеть могла находиться в любом из офисов банка в любой из стран. При этом найти подброшенное устройство удаленно невозможно.
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