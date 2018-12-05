Путин рассказал о «вселенских запасах» газа в России

Президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазокконденсатном месторождении, которое находится на Ямале, где, как отметил глава государства, сосредоточены запасы газа вселенского масштаба. Слова президента передает «Интерфакс».

В торжественной церемонии запуска принимал участие также глава «Газпрома» Алексей Миллер, который в ходе меропрития напомнил, что о создании на Ямале центра газовой добычи было принято ровно 10 лет назад.

«А сегодня базовое месторождения этого нового центра газодобычи мы вывели на заданную проектную мощность — 115 миллиардов кубометров газа в год», — отметил глава российской газовой монополии.

Миллер убежден, что запасов месторождения хватит на 110 лет добычи газа.

Президент России же уточнил, что запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллионов. «Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 кубических метров газа. Но и это ещё не все. Мы развиваем провинцию, в целом двигаемся дальше», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенково. К 2023 году планируется уже первая добыча, а проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.

Президент также отметил, что запуск Бованенковского месторождения лишний раз демонстрирует успешное развитие газовой отрасли в России, а проекты уровня «Северный поток-2» обеспечат энергетическую безопасность страны и раскроют наш экспортный потенциал.

«Это огромные мирового уровня запасы газа на Ямале позволят уверенно двигаться в укреплении своей энергетической безопасности, обеспечить надежными поставками наших партнеров за рубежом. Я еще раз поздравляю с этим результатом, он значимый для всей экономики России. Желаю вам новых успехов!», — подытожил Путин.

На начало 2018 года уровень газификации, то есть обеспеченностью населения России газом, оценивался в 68,1 процент. К началу 2019 года власти планировали поднять это уровень до 68,7 процентов.