Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.72
$
66.89
75.72
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
62.21
–0.11 Золото
1237.30
–0.03 РТС
1153.00
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
05.12
1.1346
–0.0023
20.11
1.1369
03.12
22.11
11.11

Путин рассказал о «вселенских запасах» газа в России 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазокконденсатном месторождении, которое находится на Ямале, где, как отметил глава государства, сосредоточены запасы газа вселенского масштаба. Слова президента передает «Интерфакс».
В торжественной церемонии запуска принимал участие также глава «Газпрома» Алексей Миллер, который в ходе меропрития напомнил, что о создании на Ямале центра газовой добычи было принято ровно 10 лет назад.
«А сегодня базовое месторождения этого нового центра газодобычи мы вывели на заданную проектную мощность — 115 миллиардов кубометров газа в год», — отметил глава российской газовой монополии.
Миллер убежден, что запасов месторождения хватит на 110 лет добычи газа.
Президент России же уточнил, что запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллионов. «Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 кубических метров газа. Но и это ещё не все. Мы развиваем провинцию, в целом двигаемся дальше», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенково. К 2023 году планируется уже первая добыча, а проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.
Президент также отметил, что запуск Бованенковского месторождения лишний раз демонстрирует успешное развитие газовой отрасли в России, а проекты уровня «Северный поток-2» обеспечат энергетическую безопасность страны и раскроют наш экспортный потенциал.
«Это огромные мирового уровня запасы газа на Ямале позволят уверенно двигаться в укреплении своей энергетической безопасности, обеспечить надежными поставками наших партнеров за рубежом. Я еще раз поздравляю с этим результатом, он значимый для всей экономики России. Желаю вам новых успехов!», — подытожил Путин.
На начало 2018 года уровень газификации, то есть обеспеченностью населения России газом, оценивался в 68,1 процент. К началу 2019 года власти планировали поднять это уровень до 68,7 процентов.
Последние новости
В Москве подорожают коммунальные услуги Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО Путин объяснил игнорирование Порошенко
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОПЕК+ призвал сократить нефтедобычу
У россиян нашли свободные деньги30
Ипотечное бремя россиян облегчат
Названы крупнейшие риски 2019 года
Криптомайнеры потеснили кибервымогателей
Видео
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
02:59
Европа нашла способ распрощаться с долларом
Рынки
11:07
Мир обрекли на глобальный кризис
Экономика Статьи
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
00:36
Россиянам предложили выплачивать пенсии авансом
Личный счет
03:41
Российские активы заморозят из-за керченского инцидента
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение