Bloomberg рассказал о крупнейших рисках 2019 года

Агентство Bloomberg рассказало о крупнейших политических рисках для экономики в 2019 году.

Одной из основных проблем аналитики назвали торговую войну США и Китая. Отмечается, что и Демократы и Республиканцы у власти сходятся в том, что то Пекина исходит вызов. Даже если договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином , будут выполняться, торговый конфликт будет походить на ранние этапы холодной войны.

Также в число рисков входят процесс выхода Великобритании из Евросоюза , а также возможная смена премьер-министра или правительства страны в связи с этим. Кроме того, эксперты считают потенциальным источником кризиса конфликт "популистского" правительства Италии с ЕС.

Еще одним фактором риска является получение американскими демократами большинства в палате представителей. В связи с этим, отмечает агентство, они могут инициировать расследование в отношении Трампа и его семьи, блокировав его налоговые и и бюджетные инициативы.