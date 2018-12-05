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Bloomberg рассказал о крупнейших рисках 2019 года 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Агентство Bloomberg рассказало о крупнейших политических рисках для экономики в 2019 году.
Одной из основных проблем аналитики назвали торговую войну США и Китая. Отмечается, что и Демократы и Республиканцы у власти сходятся в том, что то Пекина исходит вызов. Даже если договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, будут выполняться, торговый конфликт будет походить на ранние этапы холодной войны.
Также в число рисков входят процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а также возможная смена премьер-министра или правительства страны в связи с этим. Кроме того, эксперты считают потенциальным источником кризиса конфликт "популистского" правительства Италии с ЕС.
Еще одним фактором риска является получение американскими демократами большинства в палате представителей. В связи с этим, отмечает агентство, они могут инициировать расследование в отношении Трампа и его семьи, блокировав его налоговые и и бюджетные инициативы.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России.
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