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Индия отказалась оплачивать иранскую нефть долларами 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Индия будет оплачивать поставляемую из Ирана нефть местной рупией, а Иран будет тратить эти деньги на оплату экспорта из Индии. Об этом стало известно Business Standard.
По информации издания, Индия и Иран дедолларизировали взаимные расчеты в начале прошлого месяца, подписав соответствующий меморандум. Это стало возможно с 5 ноября — тогда власти США исключили Индию и ряд других стран из-под действия своих антииранских санкций.
По данным BS, отныне Индия будет расплачиваться за поставляемую из Ирана нефть путем перевода рупий на счет Национальной иранской нефтекомпании в индийском банке UCO Bank. В свою очередь, Иран половину этих денег будет тратить на оплату экспорта товаров из Индии.
Три дня назад Financial Times стало известно, что Еврокомиссия разработала документ, подразумевающий сокращение использования доллара в таких «стратегических» сферах, как энергетика, самолетостроение и ряде других.
По мнению авторов документа, это позволит еврозоне увеличить свой экономический суверенитет и быть менее зависимой от политики президента США Дональда Трампа.
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