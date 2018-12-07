Индия отказалась оплачивать иранскую нефть долларами

Индия будет оплачивать поставляемую из Ирана нефть местной рупией, а Иран будет тратить эти деньги на оплату экспорта из Индии. Об этом стало известно Business Standard.

По информации издания, Индия и Иран дедолларизировали взаимные расчеты в начале прошлого месяца, подписав соответствующий меморандум. Это стало возможно с 5 ноября — тогда власти США исключили Индию и ряд других стран из-под действия своих антииранских санкций.

По данным BS, отныне Индия будет расплачиваться за поставляемую из Ирана нефть путем перевода рупий на счет Национальной иранской нефтекомпании в индийском банке UCO Bank. В свою очередь, Иран половину этих денег будет тратить на оплату экспорта товаров из Индии.

Три дня назад Financial Times стало известно, что Еврокомиссия разработала документ, подразумевающий сокращение использования доллара в таких «стратегических» сферах, как энергетика, самолетостроение и ряде других.

По мнению авторов документа, это позволит еврозоне увеличить свой экономический суверенитет и быть менее зависимой от политики президента США Дональда Трампа.