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США рассматривают ряд опций, чтобы остановить «Северный поток — 2» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках конференции, которая проводилась газетой Wall Street Journal (запись общения с Болтоном опубликовал телеканал C-Span).
"Итак, большое количество санкций против россиян уже имеет место. И будет больше. Президент постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода "Северный поток-2". Мы смотрим на целый спектр опций, которые мы могли бы предпринять в этом направлении", — сказал Болтон.
Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил в ходе общения с журналистами, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока-2". Ранее МИД ФРГ уже комментировал, что инцидент в Чёрном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.
Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по "Северному потоку-2", поскольку, по его словам, произошедшее "срезонировало с общественным мнением в Германии".
Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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