США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России

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США потребовали от ОПЕК отказаться от сделки с Россией 

Lenta.ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп призвал участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отказаться от сделки по сокращению добычи нефти, чтобы сохранить низкие цены на топливо. Об этом он написал в своем Twitter.
«Надеюсь, ОПЕК сохранит свои потоки, без сокращений. Миру не нужна дорогая нефть, он не хочет высоких цен!» — написал американский лидер.
Представители ОПЕК и России продолжают переговоры о сокращении уровня добычи нефти. При этом ранее в организации настаивали, что без Москвы сделки не будет. Однако источники агентства Reuters утверждают, что стороны начали приходить к соглашению. Россия и ОПЕК изначально не сошлись в объемах сокращения добычи нефти. Представители организации требовали от Москвы сократить добычу на 300-350 тысяч баррелей в сутки. Однако Россия была готова снизить добычу всего лишь на 140-150 тысяч баррелей.
Заседание самой ОПЕК должно пройти в четверг, 6 декабря, в Вене. Финальное решение о сокращении добычи должно быть принято в пятницу, 7 декабря, когда ОПЕК будет заседать с представителями России. Лидерами дискурса сокращения добычи выступают Россия и Саудовская Аравия, которые заинтересованы в снижении, чтобы поддержать нефтяные цены.
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