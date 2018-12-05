США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России

США потребовали от ОПЕК отказаться от сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отказаться от сделки по сокращению добычи нефти, чтобы сохранить низкие цены на топливо. Об этом он написал в своем Twitter.

«Надеюсь, ОПЕК сохранит свои потоки, без сокращений. Миру не нужна дорогая нефть, он не хочет высоких цен!» — написал американский лидер.

Представители ОПЕК и России продолжают переговоры о сокращении уровня добычи нефти. При этом ранее в организации настаивали, что без Москвы сделки не будет. Однако источники агентства Reuters утверждают, что стороны начали приходить к соглашению. Россия и ОПЕК изначально не сошлись в объемах сокращения добычи нефти. Представители организации требовали от Москвы сократить добычу на 300-350 тысяч баррелей в сутки. Однако Россия была готова снизить добычу всего лишь на 140-150 тысяч баррелей.

Заседание самой ОПЕК должно пройти в четверг, 6 декабря, в Вене. Финальное решение о сокращении добычи должно быть принято в пятницу, 7 декабря, когда ОПЕК будет заседать с представителями России. Лидерами дискурса сокращения добычи выступают Россия и Саудовская Аравия, которые заинтересованы в снижении, чтобы поддержать нефтяные цены.