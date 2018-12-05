«Карточный домик» — экономика Турции оказалась в шатком положении

Резкая инфляция в Турции, падение валюты, рост процентных ставок и крах фондового рынка завершили почти 20 лет стабильного экономического роста и «хорошей жизни» турецких потребителей, начавшиеся в 2001 году. Теперь над Турцией нависла главная структурная угроза: отчаянная потребность в иностранных финансовых ресурсах.

Стабильная экономическая среда и легкий доступ к глобальной ликвидности предоставили Турции обильные иностранные ресурсы.

Десятилетие экспансионистской денежно-кредитной политики ФРС ЕЦБ дали возможность таким странам как Турция получать дешевые иностранные ресурсы и обеспечили стабильный ежегодный рост Турции на 5%.

Начиная с 2003-2008 годов, ежегодный рост Турции составлял 5,9%. С 2009 по 2017 год темпы роста составляли 4,9% в год.

Однако после 2014 года появились признаки того, что стабильный период роста подходит к концу. Экспансионистская политика заканчивалась, цикл повышения процентных ставок был неизбежным.

С 2014 года до конца 2017 года Турция продлила бизнес-цикл, однако серьезно пострадала в результате кризиса на развивающихся рынках в 2018 году.

По данным ЦБ Турции, за первые три квартала 2018 года из-за рубежа не поступало финансовых ресурсов, более того, был отмечен отток иностранных средств на сумму $4,2 млрд

Согласно данным Al-Monitor, за период высокого роста около четверти иностранных ресурсов использовались в форме ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.

Потребительские кредиты стали экономическим чудом, поддерживающим внутреннее потребление, хотя оно вгоняло семьи с низким доходом в огромные долги.

В 2004 году потребительские кредиты и займы на кредитных картах составляли 4,6% годового национального дохода, или 24% от общего объема банковских кредитов. К 2013 году этот процент вырос до 18% национального дохода, или 31% от общего объема банковских кредитов.

После 2014 года ситуация с долгами домохозяйств стала тревожной, так как банки не могли собирать кредиты. Режим правящей « Партии справедливости и развития » осознал, что необходимо установить ряд ограничений, ставки страхования выросли. До 2017 года рост, основанный на внутреннем спросе, был одним из самых главных рычагов системы. Это дало возможность 19 млн рабочих, не входящих в профсоюзы жить на кредиты. По данным Конфедерации революционных профсоюзов Турции, 66% рабочих зарабатывали менее $365 в месяц. С таким уровнем дохода выжить практически нереально. Очевидно, что домохозяйства увеличивали свои доходы за счет легко доступных кредитов.

Этот способ сбалансировать семейный бюджет осложнился в середине 2018 года. Потребительская инфляция усугубилась быстрым ростом валютного паритета и напряженными отношениями с США.

Если в первом квартале 2018 года процентная ставка по жилищным кредитам составляла 13%, то в ноябре она достигла 29%. Что еще более важно, все больше домохозяйств брали банковские кредиты для погашения задолженности по кредитным картам, процентные ставки достигли 37%. Согласно отчету о финансовой стабильности, опубликованному центробанком в мае 2018 года, банковские долги и заимствования по кредитным картам составляли $153 млрд, или 56% от долгов домохозяйств.

Работники с низким и средним уровнем заработка в Турции, а также пенсионеры вынуждены выплачивать свои долги. На фоне серьезных правонарушений в погашении кредитов домохозяйств против многих должников были поданы судебные иски. Согласно данным, опубликованным Союзом банков Турции, в 2017 году с судебными исками столкнулся 1,1 млн человек. За первые 9 месяцев 2018 года этот показатель превысил 3,2 млн должников. Банки не могли получить 21% от своих долгов или $3,5 млрд

Согласно последним данным, основные экономические показатели говорят о том, что турецкую экономику ждет болезненный спад, несмотря на то, что правительство утверждает, что экономика «перебалансируется». Турецкие банки опасаются, что плохие потребительские долги взорвутся в 2019 году.

Ряд должников могут потерять работу при следующем экономическом спаде. Те же, у кого пока есть работа, могут не заработать достаточно средств, чтобы справиться с высокой инфляцией. А это означает, что потребительская база после почти 20 лет стабильности переживает ужасный период делевериджа.