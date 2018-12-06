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Названы главные угрозы мировой экономике в 2019 году 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Агентство Bloomberg назвало главные политические угрозы мировой экономике в 2019 году. Одним из самых значимых факторов риска называется торговая война между США и Китаем. Если американский лидер Дональд Трамп введет новые пошлины на китайские товары, рост ВВП Поднебесной замедлится на полтора процента.
«Этот спор может оказаться началом долгой экономической холодной войны», — отмечают авторы статьи.
Повлиять на экономику может также спор между властями Италии и Евросоюзом, который касается запланированных расходов бюджета. Разногласия в правящих кругах Италии тоже могут представлять угрозу, добавляет агентство.
Негативно скажется на ситуации и выход Великобритании из Евросоюза: из-за Brexit к 2020 году ВВП страны будет на семь процентов ниже, чем в случае, если Лондон останется в ЕС.
В числе других угроз называются состояние цен на нефть (и в частности взаимоотношения США и Ирана по этому вопросу), а также предстоящие выборы в нескольких странах.
В июле аналитики называли иные риски для экономики: растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост.
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