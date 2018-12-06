Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки, и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»?

«Наша встреча в Аргентине с китайским президентом Си была экстраординарной. Отношения с Китаем сделали БОЛЬШОЙ шаг вперед!… У нас с президентом Си очень тесные и личные взаимоотношения. Мы здесь два единственных человека, которые могут принести масштабные и очень позитивные изменения в делах наших двух великих наций в торговле и далеко за ее пределами», — информировал Трамп читателей своего твиттера о ходе переговоров 3 декабря.

Трамп согласился оставить текущие тарифы с Китаем на товары общей стоимостью 200 млрд долларов на уровне 10% и не повышать их до 25%, сообщил по итогам встречи в Буэнос Айресе сайт Белого дома. Китай же согласен «приобрести еще не оговоренное, но очень существенное количество сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и прочей продукции из США, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя нашими странами». В течение 90 дней стороны решили постараться завершить переговоры по таким вопросам, как трансфер технологий, защита интеллектуальной собственности, нетарифные барьеры, кибератаки и киберворовство, услуги и сельское хозяйство. Общий итог встречи главы двух стран назвали «крайне успешным».

Одним из наиболее принципиальных вопросов были тарифы на автомобили, ввозимые из США в КНР. «Китай согласился сократить и убрать тарифы на машины, ввозимые из США. Текущий тариф составляет 40%», — заявил Трамп в твиттере прямо от переговорного стола. Однако всего через пару дней глава Национального экономического совета администрации США Лоуренс Кадлоу на пресс-брифинге фактически признал, что заявление Трампа по пошлинам на автомобили было преждевременным. «У нас еще нет конкретного соглашения на этот счет», — сообщил он американским СМИ.

А Трамп, в свою очередь, вновь вернулся к угрозам в адрес КНР. «Я человек тарифов. Когда какие-то люди или страны приходят, чтобы извлечь огромный доход из нашей нации, я хочу, чтобы они платили за привилегию это сделать… Либо мы заключим РЕАЛЬНУЮ СДЕЛКУ с Китаем, либо сделки не будет вовсе — и в этом случае мы будем взимать значительные тарифы с китайской продукции, поставляемой в Соединенные Штаты. В конечном итоге, я уверен, мы заключим сделку — либо сейчас, либо в будущем… Китай не хочет тарифов!» — гласят последние твиты американского президента.

Что означает происходящее для отношений Китая и США — и всей мировой торговли?

Заглянули в пропасть

По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, результаты переговоров Трампа и Си можно считать успешными с точки зрения внешнего американского протекционизма: был пролоббирован сбыт в Китае американских товаров, сохранено равновесие на рынках. «Удалось избежать новой волны глобального кризиса, резкого ухудшения ситуации. Этого боялись и США, и Китай: они вдвоем заглянули в пропасть, увидев, как резко упала нефть и ощутив, что может рухнуть американская экономика, а затем промышленный кризис в Китае приведет к увольнению миллионов человек. Никто не может слишком сильно рисковать. Остается вынужденный симбиоз».

Но нельзя считать 90-дневное соглашение миром — в лучшем случае это перемирие, добавляет китаист Георгий Кочешков. Если не получится договориться по перечисленным выше вопросам, то американские тарифы все же будут повышены с 10% до 25%.

При этом о немедленной отмене уже действующих дополнительных пошлин (которые стороны успели ввести за время торговой войны обе стороны) речь пока не идёт. А это — пошлины в размере 25% на товары общим объёмом примерно 50 млрд долларов китайского экспорта в США и те самые временно замороженные 10-процентные пошлины на товары объёмом в 200 млрд долларов. Плюс пошлины в 25% на товары американского экспорта в КНР объёмом 50 млрд долларов и 5-10-процентные пошлины на товары объёмом 60 млрд долларов с китайской стороны (не считая введённых США самыми первыми пошлин на солнечные батареи, сталь, алюминий и ответ на это Китая).

«Эти пошлины охватывают около половины всего китайского товарного экспорта в США и более 80% американского товарного экспорта в КНР, –говорит Кочешков. — Конечно, отмена пошлин со стороны Китая на автомобили или обещание немедленно возобновить закупки американской сельхозпродукции являются значимыми и важными уступками лично для Трампа в тактическом плане. Тем самым он показывает значительной части своего электората, что заботится об их интересах. Однако в стратегическом плане значение этого едва ли не стремится к нулю».

Пиррова ничья

Сюжет с импортом американских автомобилей в Китай показателен. Он не позволяет однозначно ответить на вопрос, кто будет победителем, если КНР действительно отменит тарифы. И это утверждение, видимо, можно распространить и на всю торговую войну.

По словам Колташова, если тарифы на американские автомобили действительно будут отменены, то Китай тем самым покажет, что на давление США он может отвечать только уступками. Ведь

страх китайского бизнеса потерять американский рынок так велик, что остается лишь одна стратегия — уступать и соглашаться.

«Но при этом не нужно обманываться, — уточняет эксперт. — То, что Китай, возможно, допустит американские автомобили на свой рынок, не означает, что они будут там активно продаваться. Не имея возможности прямо отказать США, Китай будет искать обходные пути. Чтобы формально выполнить американские требования, но и не нанести ущерб своему бизнесу. Например, может быть в той или иной форме объявлено, что кредиты под доступный процент будут получать только те китайские компании, которые покупают китайские автомобили. Если же ваша компания эксплуатирует американские машины или даже кто-то из ее работников на них ездит, то вы будете платить кредиты по такой ставке, что мало не покажется. Может начаться и «общественная кампания» против американских машин».

Трамп наглядно продемонстрировал всему миру, что Китай пока не готов к полномасштабному противостоянию с США в торговой войне. Нынешнее соглашение о «торговом перемирии» является победой Трампа, причем не только чисто торговой, но политической и пропагандистской, считает профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев . По его мнению, это будет иметь последствия в том числе и с точки зрения привлекательности Китая как партнера: у Китая не нашлось адекватной контригры на лобовое американское давление, и пекинское руководство решило, как это часто бывает, просто выиграть время.

«Нынешний раунд переговоров остался, безусловно, за США, –резюмирует Евстафьев. — Но вот сможет ли Трамп поддерживать такой напор и дальше — большой вопрос».

На всех парах в новый кризис

Для прогноза дальнейшего развития событий следует прежде всего понимать, что является главной ставкой в торговой войне США и Китая. По мнению Георгия Кочешкова, Америке важна даже не готовность Китая в перспективе нарастить товарный импорт из США (на что Пекин сейчас вроде бы согласился). Куда важней гарантия, что США сохранят за собой позицию технологического лидера мировой экономики. Именно этому сейчас угрожает Китай, и это — одна из главных причин, почему Дональд Трамп начал торговую войну с КНР.

«Для того, чтобы получить такие гарантии, Америке необходимо добиться от Китая уступок куда более серьёзного уровня, даже чем кратное увеличение импорта из США, — полагает Кочешков. — Это как минимум должны быть серьёзные структурные реформы в экономике КНР, в частности, включающие серьёзное сокращение или отмену госсубсидий в рамках программы «Создано в Китае 2025», а желательно и самой этой программы.

Об опасности её реализации для Америки в администрации Трампа говорят открыто, в пределе как «нет Китая — нет проблемы». Однако китайским властям очень трудно пойти на главные уступки, которые нужны США. Такие реформы, которые удовлетворили бы Вашингтон, фактически должны подчинить китайскую экономику американской.

На отмену тарифов на отдельные товары или даже на кратное увеличение импорта из США руководство Китая может согласиться. Но на предлагаемые структурные реформы и отмену программы «Создано в Китае 2025», что фактически будет означать безоговорочную капитуляцию — нет».

Пока победа США над Китаем состоялась только в твиттере Трампа, иронизирует экономист Хазби Будунов, редактор телеграм-канала Politeconomics. Он напоминает, что конечные цели, преследуемые обеими странами в торговой войне, — это усиление собственных внутренних рынков. «Пошлины уже не помогут Китаю — если только он не использует нечто радикальное, например, закрытие американских производств. Но это принесет Китаю проблемы. В любом случае рецессии в 2019-20 годах не избежать».

Временное перемирие в торговой войне подвешивает ситуацию, резюмирует Василий Колташов : обе стороны пока не удовлетворены полностью. Китай устраивает то, что он сохранил американский рынок, что китайские товары оттуда не вышвырнули, как обещал Трамп. Но и для Трампа это условная победа: он пока не смог реализовать свой стратегический план — создать колоссальные ниши для американского промышленного капитала внутри США, чтобы отодвинуть китайские товары и значительно уменьшить их количество.

«Пока американцы могут вырывать у Китая уступки, пользуясь страхом китайского руководства перед падением в пропасть глубочайшего кризиса, — говорит эксперт. — Этот страх очень серьезен, потому что равновесие в мировой экономике поддерживается ценой больших усилий — все может рухнуть в любой момент».