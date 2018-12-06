Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики

Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«Экономические итоги года при всех трудностях, издержках, понятно, что мы тоже многим недовольны, но в целом я могу оценить как вполне позитивные», — сказал глава правительства.

Говоря о конкретных показателях, Медведев сообщил, что инфляция по итогам года составит около 3,5%, что укладывается в таргет.

Темпы роста за 10 месяцев, по его словам, составили 1,7%, и этот рост продолжается.