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Бензиновый кризис объяснили обиженными нефтяниками 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам связал резкий рост цен на бензин и дефицит топлива в некоторых регионах страны с нефтяными компаниями, которые, по его словам, обиделись из-за сокращения доходов на фоне роста стоимости нефти.
«За счет роста цен наши нефтяные компании посчитали себя обиженными, они пришли и говорят, мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали. А им кто-то это обещал?» — задавался вопросом глава правительства.
Он признался, что очень надеется, что текущих мер, принятых для стабилизации рынка топлива в России, будет достаточно и правительству не придется прибегать к заградительным пошлинам, которые ударят по нефтяникам.
«Мы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников, и заставить их подписать эти соглашения. Я считаю, что мы поступили правильно. Будем смотреть, что будет происходить дальше», — заявил Медведев.
Он напомнил, что власти приняли целый пакет мер для того, чтобы заморозить цены на бензин, и пообещал, что если ситуация выйдет из-под контроля, будут приняты «непопулярные среди нефтяников решения».
Вместе с тем глава правительства признает, что нефтяная отрасль одна из важнейших, ведь она фактически обеспечивает российскую экономику, однако стабильность российского рынка, по словам Медведева, важнее.
Правительство зафиксировало цены на бензин по итогам соглашения с нефтяниками в конце ноября, власти стремились защитить потребителей от роста цен на бензин, однако соглашение было заключено на пиках нефтяных цен, в итоге, согласно соглашению, нефтяники получили право не понижать цены на бензин даже после резкого падения нефтяных цен. В итоге продажи бензина внутри России стали выгоднее, чем продажи на экспорт.
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