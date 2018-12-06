Россия бойкотирует Давос

Росконгресс прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе, сообщается на сайте фонда.
«Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» в Давосе в связи с введенными ограничениями на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме», — говорится в сообщении.
В Росконгрессе напомнили, что о возможном отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в ВЭФ в ноябре говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это стало ответом на заявление организаторов форума о нежелательном участии в нем крупнейших российских бизнесменов.
«Своим решением организаторы ВЭФ подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами. Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе», — отмечают в Росконгрессе.
Ранее в ноябре, по данным издания FT, организаторы форума в Давосе сообщили основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется.
Президент России Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, заявил, что отсутствие России в экономическом форуме в Давосе не скажется на экономике страны. Позже его помощник Юрий Ушаков сказал, что участия представительной делегации России в Давосском форуме ожидать не стоит.