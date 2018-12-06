Лукашенко извинился перед Путиным после спора

«В нехорошей форме (выступил), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — признался Лукашенко журналистам, описывая их с Путиным разговор на саммите ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

Лукашенко сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы и «в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год».

Спор между президентами России и Белоруссии состоялся из-за тарифов на российский газ в Беларуси. Лукашенко заявил, что тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию слишком высок, на что Путин предложил ему поговорить «откровенно и по-честному». Президент России отметил, что в 2019 году цена на газ для Белоруссии составит 127 долларов за тысячу кубометров, а для Германии, к примеру, — 250 долларов.