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Лукашенко извинился перед Путиным после спора 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным после спора о цене газа для Белоруссии, пишет «Коммерсант».
«В нехорошей форме (выступил), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — признался Лукашенко журналистам, описывая их с Путиным разговор на саммите ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Лукашенко сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы и «в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год».
Спор между президентами России и Белоруссии состоялся из-за тарифов на российский газ в Беларуси. Лукашенко заявил, что тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию слишком высок, на что Путин предложил ему поговорить «откровенно и по-честному». Президент России отметил, что в 2019 году цена на газ для Белоруссии составит 127 долларов за тысячу кубометров, а для Германии, к примеру, — 250 долларов.
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