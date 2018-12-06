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Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза обсудили вопросы ценообразования на газ. Прямую трансляцию из Санкт-Петербурга вел телеканал "Россия 24".
Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газ стоит 130 за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах России (например, в Смоленской области) — всего 70 долларов.
В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была бы не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.
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