Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ

Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газ стоит 130 за тысячу кубометров, в то время как в соседних регионах России (например, в Смоленской области) — всего 70 долларов.

В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была бы не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.