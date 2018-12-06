Центробанк спрогнозировал уровень инфляции до конца года

Годовая инфляция в РФ достигнет таргета в 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера, отмечает департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ в обзоре "О чем говорят тренды".

Банк России в сентябре повысил прогноз по инфляции к концу 2018 года — до 3,8-4,2%, отметив, что он учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

"Инфляция достигнет 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. Из-за действия временных факторов инфляция превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется к 4% в 2020 году", — пишут аналитики департамента ЦБ.

"Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому", — считают в департаменте.

При этом краткосрочные проинфляционные риски остаются повышенными из-за произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и предстоящего повышения базовой ставки НДС.

В каждом из них заложена разная цена нефти и внешние условия. При этом все варианты подразумевают сохранение инфляции на уровне не выше четырех процентов.

По мнению аналитиков ЦБ, происходящий возврат инфляции к цели происходит под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. К первым можно отнести ускорение роста цен на продовольствие по сравнению с предельно низким уровнем прошлого года, влияние на цены ослабления рубля и опережающее повышение цен некоторыми производителями в преддверии увеличения базовой ставки НДС до 20%. Ко вторым они относят повышение относительно прошлого года темпов роста наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен, слабо подверженных действию временных факторов.