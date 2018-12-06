Запад рассматривает закрытие портов для России

США и страны Европы рассматривают возможность запрета российским судам, прибывающим из Крыма или акватории Азовского моря, заходить в европейские порты. Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер «Голосу Америки».

По словам Волкера, с таким предложением выступила генсек правящей партии Германии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая может стать преемником Ангелы Меркель на посту главы партии Христианско-демократический союз (ХДС). Волкер назвал это предложение «сильным и оригинальным шагом».

Американский дипломат также рассказал, что в числе мер для оказания давления на Россию и предотвращения «одностороннего контроля» в общих водах Азовского моря Запад рассматривает также отключение России от международной банковской сети SWIFT. Он отметил, что эта «ядерная опция» повлечет издержки для каждой из сторон, однако такой вариант все равно стоит рассмотреть.

По словам Волкера, США хотят, чтобы Россия «под давлением» согласилась провести переговоры для выработки решения из-за инцидента в Керченском проливе. Дипломат также присоединился к требованию отпустить задержанных украинских моряков до Рождества или Нового года.