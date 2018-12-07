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Пенсионный фонд ждут кадровые перестановки 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде России (ПФР) в скором времени возможна кадровая чистка руководства, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники в ведомстве. По словам авторов статьи, свои посты покинут трое заместителей главы ПФР.
Первым заявление об увольнение уже подал Борис Гукайло, отвечающий за хозяйственное обеспечение Фонда. В ближайшее время готовится освободить должность специалист по IT-вопросам Алексей Иванов. Та же судьба в начале следующего года ждёт Николая Козлова, курирующего связь с Негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Это почти половина кадровых заместителей главы Фонда Антона Дроздова, который, управляет ведомством с помощью семи помощников. Отразятся ли кадровые перестановки на судьбе самого Дроздова, эксперты ответить затрудняются.
Впрочем в том, что отставки заместителей «бросают тень» на главу ПФР, ни у кого сомнений не вызывает.
По словам источников «Коммерсанта» к Борису Гукайло, занимающему должность заместителя с 2009 года, вопросы появились после реализации масштабного проекта по строительству зданий в регионах. Например, в Красноярске в октябре этого года был арестован замглавы местного отделения ПФР, которого обвинили в хищении средств. Впрочем, некоторые сотрудники Фонда настаивают, что Гукайло увольняется по личным мотивам.
Слухи об отставке Алексея Иванова, специалиста по информатизации, появились после того, как работу ведомства в этом направлении раскритиковала вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того Иванов, похоже, не успеет сдать в срок проект создания системы информирования граждан о возможной потере инвестдохода при досрочной смене НПФ.
Николай Козлов, отвечающий за взаимодействие с НПФ, ещё может сохранить за собой должность зампреда. По словам информаторов «Коммерсанта» в ЦБ «всё зависит от результатов переходной кампании и в частности от объёма фальсифицированных заявлений». Из всех троих у Козлова самая устойчивая позиция, поскольку он является казначеем Международной ассоциации социального обеспечения.
Возможную кадровую чистку эксперты связывают с приходом на пост нового-вице-премьера Татьяны Голиковой, однако отмечают, что прямого конфликта между ней и главой ПФР нет.
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