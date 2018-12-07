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Америка снова стала великой нефтяной державой 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
США впервые за почти 75 лет экспортировали больше нефти, чем импортировали. Это случилось на неделе с 26 ноября по 2 декабря, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Управления информации в сфере энергетики (EIA).
Ежедневная разница между экспортом и импортом топлива на прошлой неделе составила 211 тысяч баррелей. Такая ситуация наблюдается впервые с 1949 года, когда президентом был Гарри Трумэн.
Тогда США свободно экспортировали нефть, как и сейчас. В 1972 году был введен запрет на вывоз углеводородов за границу из-за разразившегося энергетического кризиса: страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) отказались продавать топливо США, поддержавшим Израиль в Войне Судного дня с Египтом. Исключение в части экспорта было сделано только для Канады и Мексики. В конце 2015 года запрет был снят.
По данным издания, пик чистого импорта нефти пришелся на 2005 год — тогда он составил 12,5 миллиона баррелей в день.
«Мы становимся доминирующей энергетической силой в мире», — заявил агентству аналитик Майкл Линч.
По его словам, изменения пока недостаточные для того, чтобы вызвать «гигантскую революцию», но их хватит, чтобы заставить ОПЕК задуматься во время переговоров о снижении добычи.
Данные о статистике пришли на фоне встречи в Вене, где страны-участники соглашения ОПЕК+ (все члены ОПЕК и еще 11 государств, включая Россию) пытаются договориться о продлении сделки. По ее условиям, общие объемы добычи нефти должны быть сокращены для поддержания мировых цен на более высоком уровне. Переговоры 6 декабря завершились без достижения каких-либо договоренностей.
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