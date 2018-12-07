Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.81
$
66.90
76.05
76.20
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
60.83
+1.00 Золото
1241.00
–0.02 РТС
1137.43
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1379
–0.0027
22.11
1.1406
05.12
25.11
13.11

Назван способ резко ускорить российскую экономику 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры, следует из доклада Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) «Цифровая экономика. Интеграция населения в цифровое пространство» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
«При выполнении необходимых институциональных условий и повсеместном развертывании инфраструктуры цифровизация может обеспечить к 2030 г. рост ВВП на 30 процентов. Влияние этого процесса столь велико и всеобъемлюще, что можно говорить о цифровой трансформации бизнеса, государственного управления, социальной сферы и общества, а также об интеграции населения в формирующееся цифровое пространство», — говорится в документе.
По оценке авторов, доля пользователей интернета среди жителей России ежегодно растет и в 2017 году достигла 83,7 процента (в 1,7 раза выше, чем в 2010 году). Прирост аудитории в последние годы составляет 2,9-3,6 процентных пункта.
Среди основных целей россиян в интернете авторы выделили общение, поиск контента, информации, досуг и осуществление коммерческих операций.
Последние новости
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко В России пригрозили Европе «ядерной пустыней»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно решение России по сокращению нефтедобычи
Евросоюз подбросит Украине денег1
Данные россиян собирали для введения новых санкций1
«Ядерная опция»: как ЦБ отразит атаку США7
От Порошенко потребовали запретить российский бизнес2
Видео
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение