Назван способ резко ускорить российскую экономику

ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры, следует из доклада Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) «Цифровая экономика. Интеграция населения в цифровое пространство» (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

«При выполнении необходимых институциональных условий и повсеместном развертывании инфраструктуры цифровизация может обеспечить к 2030 г. рост ВВП на 30 процентов. Влияние этого процесса столь велико и всеобъемлюще, что можно говорить о цифровой трансформации бизнеса, государственного управления, социальной сферы и общества, а также об интеграции населения в формирующееся цифровое пространство», — говорится в документе.

По оценке авторов, доля пользователей интернета среди жителей России ежегодно растет и в 2017 году достигла 83,7 процента (в 1,7 раза выше, чем в 2010 году). Прирост аудитории в последние годы составляет 2,9-3,6 процентных пункта.

Среди основных целей россиян в интернете авторы выделили общение, поиск контента, информации, досуг и осуществление коммерческих операций.