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Россия отказалась идти на уступки ОПЕК 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не готова сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ больше, чем на 150 тысяч баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, министр энергетики Александр Новак уже высказал позицию Москвы руководству ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и мониторинговому комитету ОПЕК+, отвечающему за соблюдение условий соглашения. Главный аргумент российской стороны сводится к тому, что в зимний период сильнее сократить добычу будет сложно.
При этом Россия готова обсуждать другие условия в дальнейшем — сокращение на 150 тысяч баррелей в день будет действовать только первые три месяца 2019 года.
Ранее участники соглашения ОПЕК+ (все члены ОПЕК и 11 независимых стран) настаивали на том, что Москва должна сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, а общий объем сокращения должен составить миллион баррелей в сутки.
6-7 декабря в Вене проходит встреча участников соглашения ОПЕК+. На 7 декабря запланировано заседание с участием профильных министров всех стран.
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