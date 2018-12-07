Переговоры по сделке ОПЕК+ зашли в тупик из-за позиции Ирана

Переговоры по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в Вене зашли в тупик из-за ситуации вокруг участия в сделке Ирана, который отказывается принять «символическое сокращение добычи».

Об этом заявил источник из числа делегатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Иран отказался сокращать добычу нефти по квотам ОПЕК+ до снятия санкций США.

Напомним, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения вернуться к параметрам заключенной в 2016 году сделки, сократив добычу на 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года.

России предложили сократить добычу «символически». В пятницу стало известно, что Россия сократит суточную добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей, если страны ОПЕК предложат снизить свою добычу более чем на 1 млн баррелей.