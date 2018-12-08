В новой нефтяной сделке нашли вред для России

По его словам, сделка снижает мотивацию для повышения производительности в сферах добычи, переработки и продажи. Кудрин подчеркнул, что никогда не одобрял такое соглашение.

«Это временное решение для стабилизации цен», — добавил он.

Договоренность о сокращении объемов добычи нефти в 2019 году была достигнута участниками соглашения ОПЕК+ 7 декабря. Параметры сделки подразумевают, что входящие в картель страны снизят уровень добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а партнеры ОПЕК, в число которых входит и Россия, — на 400 тысяч баррелей в сутки.