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В новой нефтяной сделке нашли вред для России 

Lenta.ru + ещё 18 1 час назад
Новое соглашение членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их партнеров о сокращении объемов добычи приведет к снижению темпов экономического роста России. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
По его словам, сделка снижает мотивацию для повышения производительности в сферах добычи, переработки и продажи. Кудрин подчеркнул, что никогда не одобрял такое соглашение.
«Это временное решение для стабилизации цен», — добавил он.
Договоренность о сокращении объемов добычи нефти в 2019 году была достигнута участниками соглашения ОПЕК+ 7 декабря. Параметры сделки подразумевают, что входящие в картель страны снизят уровень добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а партнеры ОПЕК, в число которых входит и Россия, — на 400 тысяч баррелей в сутки.
Российская доля составит 200 тысяч баррелей (по данным источника Reuters — 230 тысяч) несмотря на то, что изначально Москва заявляла о неготовности сократить добычу более чем на 150 тысяч баррелей из-за сложных погодных условий.
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