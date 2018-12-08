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Лондон утвердил черный список российских олигархов 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Британские спецслужбы намереваются усилить давление на российских бизнесменов, которых разведка считает близкими к Кремлю. Об этом сообщает The Daily Telegraph. В список вошли Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Борис и Аркадий Ротенберги.
Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй, и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать его его спецслужбам стран-союзников.
Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать и передвигаться в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее стало известно, что в России действую хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди граждан на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. В частности, собирается информация о банковских счетах и платежах.
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