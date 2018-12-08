Лондон утвердил черный список российских олигархов

Издание сообщает, что список был представлен премьер-министру Терезе Мэй , и она его одобрила. Теперь Лондон собирается передать его его спецслужбам стран-союзников.

Источник газеты в британском правительстве уточнил, что указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать и передвигаться в Великобритании и других странах. Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее стало известно, что в России действую хакерские группировки, которые ищут потенциальных претендентов среди граждан на включение в санкционные списки для европейцев и американцев. В частности, собирается информация о банковских счетах и платежах.