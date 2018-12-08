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В Росрыболовстве рассказали о резком падении цен на красную икру 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на красную икру в России в декабре снизились вдвое, сообщил журналистам во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов ранее сообщал, что объем вылова рыбы в России в текущем году может превысить 5 миллионов тонн, что станет для страны постсоветским рекордом.
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