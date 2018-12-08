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Силуанов: российскую экономику перестало «колбасить» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российская экономика стала менее зависимой от воздействия внешних факторов, передает ТАСС.
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Он уточнил, что это касается цен на нефть.
"Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях. То есть изменение цен на нефть, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем все это было три года назад", — заявил Силуанов.
Ранее Силуанов рассказал о рисках в случае санкций США на госдолг России.
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