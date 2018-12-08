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Кудрин перечислил риски для российской экономики 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы. Свою позицию Кудрин озвучил в кулуарах Общероссийского гражданского форума.
По словам Кудрина, проблема недостатка трудовых ресурсов может тормозить экономический рост. В ближайшие шесть лет эта проблема будет давать "минусовое, то есть отрицательное влияние на экономический рост", которое "нужно компенсировать через производительность труда".
Кроме того, по мнению главы Счетной палаты, достигнутая договоренность о снижении добычи нефти — это временное решение и временная стабилизация цен.
"Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке", — приводит слова Кудрина агентство ТАСС.
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