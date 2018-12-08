Кудрин перечислил риски для российской экономики

Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы. Свою позицию Кудрин озвучил в кулуарах Общероссийского гражданского форума.

По словам Кудрина, проблема недостатка трудовых ресурсов может тормозить экономический рост. В ближайшие шесть лет эта проблема будет давать "минусовое, то есть отрицательное влияние на экономический рост", которое "нужно компенсировать через производительность труда".

Кроме того, по мнению главы Счетной палаты , достигнутая договоренность о снижении добычи нефти — это временное решение и временная стабилизация цен.