Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик

РФ заняла вторую позицию в рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg . В прошлом году страна оказалась только на седьмой строчке.

Лидером рейтинга стала Малайзия, а третье место досталось Китаю. Замыкает список Турция: за год республика опустилась с пятой на 20 строчку.

Кроме того, рост российской экономики отметили эксперты Всемирного банка . В рейтинге Doing Business страна за год поднялась с 35 на 31 место. В 2012 аналитики ВБ поместили РФ на 120 место.

По мнению экспертов, ключевую роль сыграло ускорение роста ВВП, несмотря на продление и ужесточение санкций Соединённых Штатов и Евросоюза