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Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РФ заняла вторую позицию в рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg. В прошлом году страна оказалась только на седьмой строчке.
Лидером рейтинга стала Малайзия, а третье место досталось Китаю. Замыкает список Турция: за год республика опустилась с пятой на 20 строчку.
Кроме того, рост российской экономики отметили эксперты Всемирного банка. В рейтинге Doing Business страна за год поднялась с 35 на 31 место. В 2012 аналитики ВБ поместили РФ на 120 место.
По мнению экспертов, ключевую роль сыграло ускорение роста ВВП, несмотря на продление и ужесточение санкций Соединённых Штатов и Евросоюза.
Как писал News.ru ранее, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономику России перестало «колбасить»: она меньше страдает от внешних воздействий, в том числе и от изменений цен на нефть. По словам министра, западные экономические эксперты назвали РФ чемпионом по макроэкономческой стабильности.
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