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На Украине захотели арестовать российские бизнес-активы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказался за введение санкций в отношении российских активов на территории страны, пока там действует военное положение, введенное после провокации Киева в Черном море.
«Необходимо за время военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов России на территории Украины», — приводит его слова UNN.
Вместе с тем, Луценко заявил, что «никто не отнимает никакого бизнеса». По его словам, закон о санкциях подразумевает только «временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом».
Украина признала серьезную зависимость от России
Напомним, после провокации Киева в Черном море, еще больше обострившей отношения между Россией и Украиной, 29 ноября 10 украинских областях, в частности, в Луганской и Донецкой, введено военное положение сроком на 30 дней. Военное положение может обернуться потерей млрд долларов для Украины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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