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Сирийский фармацевтический завод планирует начать экспорт лекарств в Россию 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предприятие Dimas Pharmaceutical Industries — крупнейшая в Сирии фармацевтическая компания с государственным участием, планирует к 2020 году наладить экспорт лекарств в Россию и арабские страны, сообщил генеральный директор компании Заейеф Однан.
"Мы являемся основным поставщиком медпрепаратов для армии и государственных больниц. Третье направление, которые мы планируем развивать, — это экспорт лекарственных средств, включая антибиотики и обезболивающие, с 2020 года. В числе наиболее перспективных направлений для экспорта мы рассматриваем Россию, Ирак, Иорданию, Ливан, Судан, Мавританию и Йемен", — сказал Однан.
Dimas Pharmaceutical Industries — одно из старейших фармацевтических предприятий в Сирии, основано в 1967 году. Представляет собой компанию с государственным участием, имеет преимущественное право на поставки лекарственных средств в армию Сирии и государственные клиники. В 2019 году на предприятии будет завершена модернизация и открыты три новых цеха. По словам руководства компании, это позволит вдвое увеличить ассортимент лекарственных средств и в 10 раз — объемы их производства.
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