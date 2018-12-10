Сирийский фармацевтический завод планирует начать экспорт лекарств в Россию

Предприятие Dimas Pharmaceutical Industries — крупнейшая в Сирии фармацевтическая компания с государственным участием, планирует к 2020 году наладить экспорт лекарств в Россию и арабские страны, сообщил генеральный директор компании Заейеф Однан.

"Мы являемся основным поставщиком медпрепаратов для армии и государственных больниц. Третье направление, которые мы планируем развивать, — это экспорт лекарственных средств, включая антибиотики и обезболивающие, с 2020 года. В числе наиболее перспективных направлений для экспорта мы рассматриваем Россию, Ирак, Иорданию, Ливан, Судан, Мавританию и Йемен", — сказал Однан.

Dimas Pharmaceutical Industries — одно из старейших фармацевтических предприятий в Сирии, основано в 1967 году. Представляет собой компанию с государственным участием, имеет преимущественное право на поставки лекарственных средств в армию Сирии и государственные клиники. В 2019 году на предприятии будет завершена модернизация и открыты три новых цеха. По словам руководства компании, это позволит вдвое увеличить ассортимент лекарственных средств и в 10 раз — объемы их производства.