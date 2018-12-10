«Я что-то нажал — и все пропало»: Трамп подарил России торговлю с Китаем

Авторитетное издание Business Insider опубликовало шокирующие данные по внешней торговле США: в октябре американские компании потеряли 6,2 миллиарда долларов только на оплате заградительных пошлин — это абсолютный исторический максимум. Что предпринял Пекин во избежание соответствующих потерь и каковы шансы России занять освободившееся место на внутреннем рынке КНР — в материале РИА Новости

Бочка дегтя

Май этого года стал отправной точкой для самого тяжелого кризиса в американской внешней торговле. Если с января по апрель суммарные пошлины на импорт-экспорт товаров между США и Китаем для американских компаний составили 10,8 миллиарда долларов то за май-август — почти на треть больше: 15,1 миллиарда.

При этом общий размер пошлин год к году вырос больше чем в два раза. В минувшем октябре американские компании уплатили импортных и экспортных пошлин на 6,2 миллиарда долларов против трех миллиардов в октябре прошлого года. В том числе импортеры товаров из КНР потратили на уплату китайских пошлин 2,6 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда в "довоенный" период.

Разумеется, необходимость платить такие высокие пошлины серьезно сказалась на бизнес-процессах, происходящих внутри американских компаний. Растущие затраты отталкивают потенциальных инвесторов, цены на товары растут (только в октябре инфляция составила 0,3% по сравнению с 0,1% в сентябре), продажи снижаются. Как следствие — менеджмент компаний вынужден оптимизировать расходы, в том числе отказываться от расширения производства и найма новых сотрудников.

Судя по странице Трампа в Twitter, его такое положение дел вполне устраивает.

"Мы зарабатываем миллиарды на наших тарифах. Сделаем Америку снова богатой", — пишет американский президент.

В краткосрочной перспективе заградительные пошлины на импорт действительно помогли увеличить денежный поток, поступающий в американскую казну. Возможно, именно это стало главной причиной, по которой Федеральная резервная система США повысила прогноз по росту ВВП на текущий год с 2,8% до 3,1%.

Но в долгосрочной перспективе снижение оборота американских компаний вкупе с ростом потребительских цен и ухудшением инвестиционного климата приведет к замедлению темпов экономического роста. Еще в начале октября Международный валютный фонд в регулярном обзоре состояния мировой экономики World Economic Outlook снизил прогноз по приросту ВВП США с 2,7% до 2,5% на 2019 год.

Основная причина, по которой Трамп вводил заградительные пошлины в середине года, по его собственным словам, — нечестные пропорции в объемах торговли с Китаем, а именно — растущий дефицит торгового баланса. Иными словами, Вашингтон в лице главы Белого дома не устраивало, что США больше покупают, чем продают.

Но здесь прогресс пока не виден. Дефицит торгового баланса между США и Китаем увеличивается пятый месяц подряд, причем в октябре он вырос сразу на 1,7% — до 55,5 миллиарда долларов. Это максимальный показатель за последние десять лет, с октября кризисного 2008 года.

Свято место пусто не бывает

Важно подчеркнуть, что рост американского дефицита вызван отнюдь не падением импорта в США, а, наоборот, сокращением экспорта американских товаров в Китай — на 25% в годовом выражении.

С тех пор как началась торговая война с Вашингтоном, Пекин начал искать новых поставщиков для внутреннего рынка. В начале ноября в Шанхае прошла, наверное, самая необычная торговая выставка за все время существования подобных мероприятий — China International Import Expo (CIIE).

Как правило, на таких форумах знакомят гостей с лучшими образцами экспортной продукции принимающей стороны и заключают соответствующие контракты. Участниками CIIE, напротив, стали страны и компании, желающие продвигать свою продукцию на китайский рынок.

Почетным гостем выставки стала Россия, чью делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев

По итогам форума между Москвой и Пекином были подписаны соглашения о поставке продовольствия, высокотехнологичной продукции, медицинских товаров и оборудования, косметики и товаров для здоровья, ювелирных изделий. По заключенным контрактам Пекин пообещал обеспечить тридцатипроцентную компенсацию НДС и нулевые таможенные пошлины.

Одним из крупнейших можно считать контракт "Атомстройэкспорта" на строительство двух реакторов Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах.

Недавно в Шанхае открылось представительство Российского экспортного центра — важный шаг в преддверии подписания соглашения об увеличении доли расчетов в нацвалютах между Москвой и Пекином, которое, по словам главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, может состояться до конца этого года.