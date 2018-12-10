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ЦБ намерен жестче контролировать рынок платежных сервисов Pay 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России планирует усилить контроль за платежным рынком. Регулированию подвергнут поставщиков платежных приложений, при помощи которых можно расплачиваться картами в интернете. Об этом сообщила газета «Ведомости».
Два соответствующих законопроекта уже внесены в Госдуму. Их авторами стали председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его заместитель Игорь Дивинский, член комитета по экономической политике Олег Николаев и член Совета Федерации от Костромской области, зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
Сами поправки разрабатывались более года. Активное участие в этом приняли и специалисты Банка России, отметили источники, знакомые с ходом подготовки проектов.
Если предложение одобрят, то поправки коснутся поставщиков платежных приложений, которые позволяют оплачивать привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay и находящегося в разработке платежной системой «Мир» сервиса MirPay.
В настоящее время, как показывают данные Visa, Россия находится на первом месте по платежам посредством сервисов Pay.
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