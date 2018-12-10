ЦБ намерен жестче контролировать рынок платежных сервисов Pay

Банк России планирует усилить контроль за платежным рынком. Регулированию подвергнут поставщиков платежных приложений, при помощи которых можно расплачиваться картами в интернете. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Сами поправки разрабатывались более года. Активное участие в этом приняли и специалисты Банка России, отметили источники, знакомые с ходом подготовки проектов.

Если предложение одобрят, то поправки коснутся поставщиков платежных приложений, которые позволяют оплачивать привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay и находящегося в разработке платежной системой «Мир» сервиса MirPay.