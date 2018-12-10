России предрекли судьбу СССР

Кудрин: Россию может ждать судьба СССР

Алексей Кудрин. Россия может развалиться на части точно по тем же причинам, по каким произошел распад СССР, предупредил глава Счетной палаты

Главной причиной, цитирует «Интерфакс» Кудрина, является то, что руководство России так и не избавилось от советского менталитета.

Он назвал среди факторов риска зависимость от нефти, санкции, ограничивающие доступ к технологиям, дефицит трудовых ресурсов и низкая производительность труда.

Валерий Миронов. Аналогии, которые проводит Алексей Кудрин, не во всем верны, считает главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ

«Главное, почему невозможно проводить параллели между причинами, из-за которых развалился СССР и угрозой распада РФ, состоит в том, что их экономики строятся на совершенно различных базисах», — сказал он «Ридусу».

Отличие заключается в том, что советская экономика была плановой, командно-административной и, следовательно, неадаптивной.

«Был фиксированный курс рубля, отсутствовал свободный рынок труда, частное предпринимательство», — перечисляет экономист.

Кроме того, до самых последних лет существования СССР над ней довлели идеологические догмы, и тот самый «советский менталитет», о котором упомянул Кудрин, состоял в том, что если реальная жизнь противоречит идеологическим установкам, тем хуже для реальной жизни.

В современной России отсутствуют факторы, которые делали советскую экономику беззащитной перед вызовами, как внешними, так и внутренними, полагает Миронов.

«Надежда российского руководства на то, что Россию не постигнет судьба СССР, состоит в опоре на частный бизнес — потому что это единственный источник средств для модернизации экономики и отвязывания ее от сырьевого рынка. Кроме того, это источник финансирования вооруженных сил, которые нуждаются в тотальном обновлении», — говорит он.

Конечно, соглашается Миронов, россиянам придется постоянно затягивать пояса, смириться с непрерывной девальвацией рубля. Однако это та цена, которую придется заплатить за цельность государства в условиях его полной изоляции от внешнего мира.

СССР распался по причинам преимущественно не-экономическим, и угроза дезинтеграции РФ тоже лежит в этой плоскости, предупреждает профессор НИУ ВШЭ Андрей Заостровцев.

«Советский Союз — и другие построенные по его образцу соцстраны, Югославия и Чехословакия — стали рассыпаться в первую очередь из-за межнациональных проблем, когда руководство этих стран по разным причинам сняло жесткий пресс с общественных процессов. Экономические трудности только стали катализатором этих процессов», — сказал он «Ридусу».

Угроза единству России проистекает из примерно этих же причин, опасается эксперт.

«В составе РФ есть территории, которые являются ее частью только формально, но экономически, этнически и ментально никак в нее не интегрированны. В первую очередь это, кончено, Чечня, но и ряд других регионов являются де-факто суверенными, пусть и не в столь откровенной форме. Они себя сами не считают частью России, и за их пределами их тоже не воспринимают как российские территории. Они остаются в составе РФ до той самой минуты, пока их жестко удерживают в составе федерации из Москвы», — говорит Заостровцев.

По его мнению, если центр «отпустит» вертикаль власти, то парад суверенитетов станет реальностью, как это случилось в СССР по той же причине.