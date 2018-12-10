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Эстония оказалась эффективнее России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия заняла 19 место в рейтинге эффективности государственных расходов, составленном Высшей школой экономики (ВШЭ). Лидером списка оказалась Эстония.
Авторы рассматривали страны, сопоставимые по уровню развития с Россией. Всего в рейтинге их оказалось 25: это 14 государств Евросоюза, восемь развивающихся стран и две республики бывшего СССР, помимо России и входящей в ЕС Эстонии (Азербайджан и Казахстан). Размер их ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составил от пяти до 31 тысячи долларов.
Также учитывались такие критерии, как размер расходов по разным направлениям относительно ВВП, детская смертность, продолжительность жизни, уровень коррупции, избыточность госрегулирования и качество судебной системы.
Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией. Ниже оказались Бразилия, Азербайджан, Мексика, Болгария и Индия.
Отдельно авторы составили рейтинг макроэкономической результативности бюджетов. В нем Россия заняла 22 место, опередив Хорватию, Бразилию и Грецию. В этом списке учитывались инфляция, темпы роста экономики и безработица. Первые места заняли Индонезия, Таиланд и Индия.
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