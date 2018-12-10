Тимошенко пообещала вдвое снизить цены на газ

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко , которая намерена баллотироваться в президенты страны, пообещала жителям Украины в случае своей победы снизить для них цены на газ вдвое.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. Ранее Тимошенко пообещала в случае победы отменить все налоги для украинцев, выехавших за границу на заработки.

"Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые. Однако некоторые сомневаются, что их можно снизить в два раза", — написала Тимошенко на странице в Facebook.

Она разместила видео, в котором обосновала, почему тарифы на газ могут быть снижены. По ее словам, украинские государственные компании добывают газа больше, чем необходимо для нужд населения. При этом его стоимость с учетом налогов и затрат на транспортировку, как утверждает Тимошенко, составляет 3,55 гривен (около 13 центов) за один кубометр. Население же платит 8,55 гривен (32 цента).