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Тимошенко пообещала вдвое снизить цены на газ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты страны, пообещала жителям Украины в случае своей победы снизить для них цены на газ вдвое.
Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. Ранее Тимошенко пообещала в случае победы отменить все налоги для украинцев, выехавших за границу на заработки.
"Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые. Однако некоторые сомневаются, что их можно снизить в два раза", — написала Тимошенко на странице в Facebook.
Она разместила видео, в котором обосновала, почему тарифы на газ могут быть снижены. По ее словам, украинские государственные компании добывают газа больше, чем необходимо для нужд населения. При этом его стоимость с учетом налогов и затрат на транспортировку, как утверждает Тимошенко, составляет 3,55 гривен (около 13 центов) за один кубометр. Население же платит 8,55 гривен (32 цента).
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведёт к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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